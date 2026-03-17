Çift 200 MP Kameralı Xiaomi 18 Pro'nun Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 18 Pro'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda akıllı telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemci bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi ile beraber gelecek.

Xiaomi 18 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69

IP68 ve IP69 Parmak İzi Sensörü: Ekran altı 3D ultrasonik parmak izi sensörü

Xiaomi 18 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Serinin bir önceki modeli olan Xiaomi 17 Pro'da 6.300 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği bulunuyor. Dolayısıyla yeni modelde de 100W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

Xiaomi 18 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Ultra geniş açılı kameranın ise çözünürlüğü henüz belli değil. Karşılaştırma yapmak gerekirse önceki modelde 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti.

Xiaomi 18 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi 18 Pro gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisinden alacak. 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek bu işlemcide sekiz adet çekirdek bulunacak. Oryon mimarisine sahip olması beklenen işlemci, 4.6 GHz hıza kadar çıkabilecek. Snapdragon 8 Elite Gen 6, bir önceki nesil olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine kıyasla hem daha yüksek performans sunacak hem de daha verimli bir şekilde çalışacak.

Bu güçlü işlemci sayesinde akıllı telefonda PUBG Mobile, Genshin Impact ve Asphalt 9 Legends dahil olmak üzere en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz bir şekilde oynanabilecek. Snapdragon 8 Elite Gen 5'in de bu oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabildiğini belirtelim.

Xiaomi 18 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelmes ibeklenen Xiaomi 18 Pro Max'in 2026 yılının eylül ayında tanıtılacağı söyleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Xiaomi 17 Pro, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 18 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 18 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadı. Xiaomi 17 serisinde yalnızca Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra Türkiye'de satışa sunulmuştu. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 18 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor.

Xiaomi 18 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17 Pro için 4 bin 999 yuan (31 bin 784TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Serinin yeni modeli olan Xiaomi 18 Pro'nun ise 5 bin 300 yuan (33 bin 697 TL) civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıll ıtelefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Xiaomi 18 Pro'nun en iyi telefonlardan biri olacağını düşünüyorum. Snapdragon 8 Elite Gen 6 sayesinde telefonda yüksek grafik kalitesine sahip oyunlar bile rahatça oynanabileceğini söyleyebilirim. 7.000 mAh batarya kapasitesi, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmek zorunda kalmayacağız.

Yeni amiral gemisi, çift 200 MP kamera sayesinde çok kaliteli fotoğraflar ve videolar da çekebilecek. Bu arada cihazın belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olacağını belirteyim. Bu benim için en önemli özelliklerden biri çünkü dışarıdayken yağmur yağmaya başladığında "telefon acaba su geçirecek mi" endişesi yaşamak zorunda kalmayacağız.