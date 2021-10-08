Xsolla Mobil Oyunlar için Yeni Ticaret Platformunu Hayata Geçirdi

Xsolla, mobil oyun geliştiricilerine ve yayıncılarına destek olmak amacıyla dijital oyun mağazasını kullanıma açtı. Yeni mobil oyun ticaret çözümü olarak sunulan çevrim içi mağazada yedi yüzün üzerinde ödeme yöntemi yer alıyor. Bu yatırımla geliştiricilerin yüzde 40'a kadar daha fazla gelir elde etmesi mümkün hale geliyor.

Xsolla ile Yüzde 40'a Kadar Daha Fazla Gelir Elde Etmek Mümkün!

Oyun geliştiricilerinin ve yayıncılarının ödeme, faturalama, dağıtım ve pazarlama araçları ile yakından tanıdığı ödeme hizmetleri şirketi Xsolla, oyunseverlere ve geliştiricilere olduğu kadar oyun kültürünün önemli bir parçası haline gelen içerik geliştiricilere de yeni bir iş birliğinin kapılarını açtı.

Çevrim içi mağaza platformu ile teknolojik oyun pazarındaki alışkanlıkları değiştirmeye hazırlanan Xsolla, bu gelişme ile yeni şirketlerle tanışmak ve çalıştıkları şirketlere tasarruf sağlamak adına önemli bir adım atmış oldu. Platformu kullanan geliştiricilerin yalnızca yüzde 5 oranında işlem ücreti ödeyeceği belirtilirken, işlem ücreti konusunda da yüzde 20'ye varan tasarruf sağlanmış olacak.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Xsolla Başkanı Chris Hewish, "Yeni mobil oyun ticaret çözümümüz geliştiriciler ve yayıncılar tarafında önemli fırsatlar sağlıyor. Platformumuz, birçok avantaj sunuyor. Servis geliştiricilerin oyun ticaret deneyimini, erişimini genişleterek gelecekteki işlem gelirlerinde yüzde 40’a kadar büyütme imkanı sunuyor.

Xsolla’nın online mağaza çözümü Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, Krafton, NetEase, Nexters, Playstudios, Playrix, miHoYo gibi birçok grup geliştirici tarafından kullanılıyor. Aslında bu yatırımla içerik üreticileri için tasarruf ve gelir elde edebilecekleri yeni bir iş modeli pazara sunmuş olduk." ifadelerini kullandı.

Xsolla Online Mağaza Avantajları Neler?