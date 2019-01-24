Yandex Navigasyon'a Semt Pazarı Güncellemesi Geldi

Rusya merkezli internet devi Yandex’in navigasyon servisi, bugün yeni bir güncelleme ile İstanbul'da bulunan semt pazarlarını da gösterecek. Kullanıcıların pazar yerlerine yanlışlıkla girmesini önleyecek olan bu güncellemenin İstanbul’un tüm ilçelerindeki 66’sı kapalı olmak üzere 440 adet pazar yerini kapsadığı belirtildi.

Yandex, semt pazarlarının kurulduğu belirli günlerde 07:00 - 21:00 saatleri arasında trafiğe kapatılan yolları kendi haritasında da kapatarak rota üzerinden çıkaracağını duyurdu.

Semtlerin vazgeçilmezi olan pazarlar bir yandan tüketicillerin ihtiyaçlarını karşılamak için pek çok fırsat sunarken, diğer yandan trafik için önemli bir problem haline gelebilmekteydi. Artık yapılan yeni güncelleme sayesinde trafik probleminin ortadan kalkacağına inanılıyor.

Şu anda sadece İstanbul'da hizmet veren yeni güncellemenin zamanla diğer illere de gelip gelmeyeceği hakkında henüz bir bilgi bulunmamakta ancak ilerleyen zamanlarda diğer illere de geleceğini düşünüyoruz.

Yandex daha önce de haritalarında nöbetçi eczaneleri de göstermeye başlamıştı. Size en yakın nöbetçi eczaneleri listeleyen ve ulaşacağınız noktaya en kısa yoldan gitmenizi sağlayan Yandex Navigasyon son zamanlarda yaptığı yeni güncellemeler ile oldukça popüler hale gelmeyi başardı.

Yandex'in semt pazarı güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizlere yorumlar bölümünden görüşlerinizi aktarmayı unutmayın!