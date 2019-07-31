Yapay Zeka Askeri Savunma Sistemlerinde Kullanılırsa Neler Olur?

Yapay zeka kavramı hayatımıza gireli aslında çok da uzun bir zaman olmadı. Ancak bu kadar kısa bir süre içerisinde neredeyse bütün hayatımızı etkilemeyi başaran bu kavram, askeri sistemlere de etki edecek gibi görünüyor. İşte haberimizin detayları.

ABD'nin son olarak geliştirdiği uluslararası güce sahip yapay zekası, askeri alanda kullanılacak. Muhtemelen ABD bunu açıkladığında, Çin ve Rusya gibi ülkeler çoktan kendi askeri yapay zekalarını zaten geliştirmişti. Bazı çevreler konu ile ilgili çok daha karamsar davranabiliyor.

Yapay zeka askeri savunma sistemlerinin ayrılmaz parçası olacak

Savunma genellikle çok hareketli gerçekleştirilen bir eylemdir. Bu nedenle savunma yapacak teçhizatın mümkün olduğunca hareket kabiliyetine sahip olması gerekiyor. İşte tam da bu yüzden yüksek bir ihtimalle yapay zeka savunma sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olacak.

Düşmanı algılama ve tanımlamaya çalışmakla birlikte, mesafe ölçümü gibi birçok konuda yapay zeka kullanılacak. Bu durum savaştaki kayıpların çok daha fazla artmasına neden olabilir.

Muhtemelen önümüzdeki 20 yıl boyunca yapay zeka sistemlerinin askeri sistemlere neredeyse tamamen uydurulduğunu göreceğiz. Yapay zekanın askeri sistemlerin içerisinde bu kadar yer almasını, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.