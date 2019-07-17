Yapay Zeka, Rubik Küpü Kendi Başına Çözmeyi Başardı

Rubik küpleri, yapay zeka alanında sıkça kullanılan bulmacalar olarak yerini koruyor. Rubik küpü çözmeyi başaran yapay zeka örneklerine daha önce rastlasak da Kaliforniya Üniversitesi’nde geliştirilen yeni sistemde kullanılan yapay zeka, rubik küpünü sıfırdan ve hiçbir insan yardımı olmadan hızlı bir şekilde çözmeyi başardı.

DeepCubeA olarak isimlendirilen sistem herhangi bir rubik küpünü çözebiliyor. Sonucu düşünüp çözmesi 1.2 saniyeyi alırken bunun için 28 hamle gerçekleştirmesi gerekiyor. Süre az gibi görünse de daha önce rubik küpünü 0.38 saniyede çözebilen robotlar yapıldı. Ancak önceki sistemler insanların yazdığı algoritma sayesinde bunu gerçekleştiriyordu. DeepCubeA ile yapılan ise pekiştirmeli öğrenmeyi kullanarak yapay zekanın kendi kendine öğrenmesini sağlamak.

Geliştirlen diğer sistemler tek bir amacı gerçekleştirmek için tasarlanmışken DeepCubeA, uyarlanabilen sinir ağları sayesinde karmaşık bilimsel ve matematiksel problemleri çözmek üzere geliştirilebiliyor. Bu yeni sistem ile birlikte yapay zeka yeni bir çevrede nasıl düşünebileceğini ve plan yapabileceğini öğrenebilir.

Pekiştirmeli öğrenme ile sistemler başarılı oldukları eylemler ya da stratejiler için puan kazanırken tam tersi durumda puan kaybederler ve bu sayede belirlenmiş bir hedefe ulaşmak için motive olurlar. Bu sayede algoritmalar zamanla insan müdahalesi olmadan gelişebilir.

DeepCubeA ile izlenen süreç ise şu şekilde oldu. Araştırmacılar öncelikle sistemin daha önce çözülmüş bir rubik küpünü rastgele hamlelerle bozmasını sağladı. Bu sayede yapay zeka rubik küpünü tersten oynamayı öğrenmiş oldu. Başlangıçta hamle sayısı azdı ancak eğitim süreci ilerledikçe durum daha karmaşık bir hal almaya başladı. En sonunda da DeepCubeA, 10 milyardan fazla kombinasyon deneyerek iki gün içinde rubik küpünü 30’dan az hamle ile çözmeyi öğrendi. Sonuç olarak ise 28 hamle ile 1.2 saniyede en kısa yoldan rubik küpünü çözmeyi başardı. Rubik küpünü en hızlı çözebilen insanın bulmacayı tamamlaması ise en az 50 hamle ile mümkün olabiliyor.