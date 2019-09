Yapay Zeka, Selfie'lerden Yola Çıkarak İnsanları Sınıflandırıyor

Yapay zeka ile ilgili sürekli yeni gelişmeler yaşansa da henüz bilim kurgu filmlerindeki gibi kendi başına hareket edebilen yapay zeka geliştirilmiş değil. Onun yerine daha çok yazılımlar kullanılarak yapay zekaya yapması gereken şeyler öğretiliyor. Bu tarz bir yapay zeka kullanımı şimdilerde selfie yardımıyla insanları sınıflandırmak için kullanılıyor.

ImageNet Roulette isimli internet sitesi, halihazırda devam eden ve görsel tanıma sistemlerinin tarihi hakkında olan bir sergi için kullanılıyor. Sanatçı ve araştırmacı olan Trevor Paglen’in yapay zeka araştırmacısı olan Kate Crawford ile çalıştığı Training Humans isimli sergisinde, yapay zeka hakkında görüş sunmak yerine onun şu anki biçimi, akademik ve ticari tarihi üzerinde duruluyor.

ImageNet Roulette, açık kaynak kodlu bir yazılım olan ve insan kategorisinde görseller ve etiketler üzerine eğitilmiş olan Caffe derin öğrenme yapısını kullanıyor. Kullanıcı, siteye fotoğraf yüklediğinde uygulama öncelikle yüz tanıma sistemi kullanarak yüzleri saptamaya çalışıyor. Daha sonra da sınıflandırma için bunu Caffe modeline yolluyor. Bu işlemden sonra yüklediğiniz orijinal fotoğrafı, köşesinde dahil olduğunuz sınıf yazılmış haliyle tekrar görüyorsunuz.

Projenin geliştiricilerinden olan Kate Crawford’un Twitter’daki paylaşımından nasıl bir sonuç elde edildiğini görebilirsiniz.

Want to see how an AI trained on ImageNet will classify you? Try ImageNet Roulette, based on ImageNet's Person classes. It's part of the 'Training Humans' exhibition by @trevorpaglen & me - on the history & politics of training sets. Full project out soonhttps://t.co/XWaVxx8DMC pic.twitter.com/paAywgpEo4