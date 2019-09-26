Yapay Zeka Tarafından İzleniyoruz

Yapılan araştırmalara göre gelişmiş ülkelerin yarısından fazlası, vatandaşlarını yapay zeka aracılığı ile kontrol ve takip ediyor.

Evet, Person of Interest'e oldukça benzediğinin farkındayız.

Yapay Zeka Hepimizi İzliyor

Carnegie Uluslararası Barış Vakfı tarafından hazırlanan ve 176 ülkenin dahil edilerek yapıldığı araştırma, aslında hepimizin izlendiğini ortaya çıkardı. Söz konusu rapora göre bu ülkelerden en az 75 tanesi, yapay zeka aracılığı ile insanları gözetlemekte.

Rapora göz attığımızda 56 ülkenin akıllı ve güvenli şehir platformlarını, 64 ülkenin yüz tanıma sistemlerini ve 52 ülkenin akıllı polislik sistemlerini kullandığını görüyoruz. Ancak bu ülkelerin arasında aynı anda iki ya da üç teknolojiyi kullananların da bulunduğunu belirtelim. Yani her bir sayı, farklı ülkeleri temsil etmeyebiliyor.

Söz konusu rapor, gelişmiş demokrasi ülkelerinin yarısından fazlasının bu teknolojilerden en az birisini aktif olarak kullandığını da belirtmekte. Ülkeler bu teknolojilerin kullanımı için haklı sebepler öne sürse de, insanlar yüz tanıma sistemlerinin kullanımını pek de etik bulmuyor.

Gelişmeye Devam Ediyor

Bu sistemler şu an herhangi bir insana gerek duymadan görüntüleri analiz edebiliyor, bu görüntülerdeki kişilerin kimliklerinin tespitini yapabiliyor ve hatta potansiyel suçluları izleyebiliyor. Oldukça gelişmiş bir yapıya sahip olan bu yapay zeka teknolojileri, hızla gelişmeye de devam ediyor. O kadar ki sistemlerin ırkçı yaklaşımlar sergileyebileceği belirtilmekte.