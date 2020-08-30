Yapay Zeka Teknolojisi Yaratıcı Sonuçlar Sağlayacak

Makine öğrenmesi, yapay sinir ağları, derin öğrenme, doğal dil işleme ve görüntü tanıma gibi birçok detayı kendi içerisinde barındıran yapay zeka teknolojisi, farklı bir yere doğru evriliyor. İnsanlık her değişime uğradığında beraberinde yapay zeka da değişim yaşıyor. Hadi gelin konuyla ilgili detaylara birlikte göz atalım.

Öncelikle bu alandaki en büyük girişim ile başlamak gerekiyor. OpenAI, 2015 yılında Elon Musk ve Sam Altman tarafından kurularak hemen faaliyete geçti. Metin üreten bir sinir ağı algoritması olan GPT (Generative Pretrained Transformer -Ön İşlemeli Dönüştürücü) serisinde çalışmalara başlayan şirket çok hızlı bir değişim yaşadı.

Yapay zeka teknolojisi daha yaratıcı olunmasını sağlayabilir

GPT modeli olarak da adlandırılan bu teknik; Alec Radford, Karthik Narasimhan, Tim Salimans ve Ilya Sutskever’ın yazdığı “Improving Language Understanding by Generative Pre-training (Üretici Ön Eğitimle Dil Anlayışını İyileştirmek) isimli makalede son derece detaylı bir şekilde işlendi.

Bu teknolojinin gelişimini sağlayan en önemli teknik detaylardan birisi de hiç şüphesiz verilerin hızlı bir şekilde işlenebilmesinden geliyor. Veri kümesinin %22'si İnternetteki verilerden, %16'sı şimdiye kadar yayımlanmış kitaplardan ve %3'ü Wikipedia üzerinden sağlanıyor ve bu durum çok ciddi bir veri ağının elde edilmesi anlamına geliyor.

Yapay zeka kendisini her tekrar ettiğinde ortaya çok daha farklı sonuçlar çıkabiliyor. Bir yemeği ilk kez yapmanız ile 30-40 defa yaptıktan sonrasındaki yaklaşımınız elbette bir olmayacaktır. Böyle bir durumda ortaya makine öğreniminin gücü çıkacak. Yapay zeka her yeni bilgide bunu işleyerek daha yaratıcı sonuçlar elde edecektir. Sizce yapay zekanın daha yaratıcı sonuçlar alabilmesi için neler yapması gerekiyor? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.