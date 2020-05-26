Yapay Zekanın Nereye Doğru Evrileceği Merak Ediliyor

OpenAI gibi şirketlerin çalışmaları nedeniyle, yapay zekanın nereye doğru evrileceği büyük merak konusu. Birçok kişi yapay zekanın dünyanın en önemli teknolojilerinden bir tanesi olacağını biliyor. Ancak nereye doğru ilerleyeceğini tam olarak tahmin edemiyor.

Yapay zeka çalışmalarına bakıldığında, onu iki farklı alana ayırmak mümkün. Bazıları derin öğrenme teknolojisi ile onu geliştirmeye çalışırken, kimileri de daha çok verilerin işlenmesi alanında kullanmak istiyor. Şimdiden herkes gardını aldı ve yapay zekanın nereye doğru evrileceğini bekliyor. Bu alanda çalışmalar yürüten kişilerin önemli bir bölümü derin öğrenme teknolojisinin galip geleceğini düşünüyor.

Yapay zekanın nereye doğru evrileceğini büyük şirketler belirleyecek

Doğada serbest halde bulunan materyalleri kullansanız da kullanmazsanız da her zaman için aynı yerde kalmaya devam edebilirler. Belki de belirli bir süre sonra çeşitli tepkimelerle yeni moleküller bile oluşturulabilir. Ancak yapay zeka teknolojisi bunun tam tersi. Siz nereye çekerseniz oraya doğru çevrilebilir.

Google, Facebook ve Apple gibi şirketler; bu teknolojiyi daha çok verilerin işlenmesi için kullanmak istiyor. Facebook firmasının sosyal medya alanında yapay zekayı kullanmak istediği şu günlerde, Google gibi şirketler de boş durmuyor. Kendi verilerinin işlenmesinde ve reklam önerilerinde Google yapay zekayı daha çok kullanıyor.

Tesla ile birlikte OpenAI gibi platformlar, yapay zekaya çok daha farklı bir yaklaşım sergiliyor. Onlar için makine öğrenimi olarak da adlandırılan derin öğrenme teknolojisi, her şeyden daha önemli. Yapay zekanın çevredeki nesneleri tanıyabilmesi ve kendi kendisine öğrenebilmesi, büyük önem taşıyor. Sizce bu şirketler içerisinde hangisi yapay zekayı daha çok yönlendirecek? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.