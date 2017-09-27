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Yeni Nesil Web Tarayıcı Firefox Quantum Çıktı, Hemen İndirin!

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Erkan Calp
Erkan Calp Yazılım

Mozilla, Google Chrome’a kıyasla çok daha hızlı çalışan, az bellek tüketen yeni nesil internet tarayıcısı Firefox Quantum’u indirmeye açtı. Yepyeni bir web tarayıcı olan Firefox 57 Quantum’u denemek isteyenler için indirme bağlantısı haberimizde.

Kullanıcıların favori web tarayıcıları arasında olan ancak yavaş çalıştığından, sistem kaynaklarından da fazla tükettiğinden varsayılan internet tarayıcısı olarak kullanmadığı Mozilla Firefox, tamamen yenilenmiş olarak geliyor. Şu anda beta sürecinde olan, final sürümünün de 14 Kasım’da indirilmeye açılacağı söylenen Firefox Quantum, “Firefox yavaş çalışıyor” algısını ortadan kaldırmak için tasarlanmış, performans iyileştirmelerinin yanı sıra arayüzü tamamen elden geçirilmiş yepyeni bir tarayıcı olarak karşımıza çıkıyor.

Firefox’un standart sürümüne kıyasla 2 kat daha hızlı çalışan, Google Chrome’a kıyasla %30 daha az bellek tüketen Firefox Quantum, yepyeni bir görünümle karşılıyor bizleri. Ekran görüntüsü alma aracı, yer imlerini Pocket’a kaydetme seçeneği, birden fazla sekme arasında arama yapmaya izin vermesi, açık sekme ve yer imlerine tüm cihazlardan erişme izni vermesi gibi dikkat çekici özelliklere sahip olan web tarayıcısının reklam engelleme yeteneği de var. İstenmeyen reklamları engellenmesi sayfaların %44’e kadar daha hızlı açılmasını sağlıyor.

Mozilla Firefox Quantum (Firefox 57), desteklenen tüm platformlar için dünya genelinde 14 Kasım’da indirilmeye açılacak.

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ETİKETLER: firefox mozilla firefox mozilla

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