Bilim İnsanları Uyarıyor: "Yeni Pandemi Yaklaşıyor Hazır Değiliz!"

Üst düzey bilim insanları Birleşik Krallık'ın bir sonraki küresel salgına hazır olmadığını çünkü kamu hizmetlerinin tasfiye edildiğini ve kilit araştırmaların fonlarının kesildiğini iddia etti.

Enfeksiyon izleme hizmetlerine yatırım yapılmaması, kilit altyapının sökülmesi ve NHS'nin durumunun ülkenin "zemin kaybettiği" anlamına geldiği konusunda uyaran bilim insanları, Hindistan'da günde 10.000 yeni Covid vakası artışının ardındaki yeni Covid-19 varyantının daha agresif hâle gelebileceğini ve Birleşik Krallık'ta baskın tür hâline gelebileceğini söyledi.

Önde gelen bir immünolog ve pandemi sırasında İngiltere'nin Covid aşısı görev gücünün bir üyesi olan Sir John Bell, Covid-19'u "nesilde bir kez görülen bir kriz" olarak görmezden gelmenin çok kolay olduğunu söyledi. "Başka bir pandeminin ortaya çıkıp çıkmayacağının değil, ne zaman çıkacağının önemli olduğu" uyarısında bulunan uzman, ülkenin daha dirençli bir sağlık sistemi kurmayı, daha iyi gözetim yapmayı ve gelecekteki tehditleri belirlemeyi içeren "her zaman açık" bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

"Sağlık Sistemleri Yeni Pandemi ile Çökebilir"

Bazı uzmanlar Covid test laboratuvarlarının rafa kaldırıldığına ve Birleşik Krallık'ın gelecekteki aşı üretim ve araştırma laboratuarı olan Birleşik Krallık Aşı Üretim ve İnovasyon Merkezi'nin daha açılmadan satılması planlarına dikkat çekti. Buna ek olarak, A&E'de rekor beklemeler, ambulans gecikmeleri ve artan bekleme listeleri ile geçen bir yılın ardından, NHS'nin şu anda bir pandemi ile mücadele etmek için Covid'in üç yıl önce vurduğu zamankinden daha kötü bir konumda olduğuna dair endişeler var.

Hükûmet sözcüsü, esnek pandemi müdahâle planlarına sahip olduklarını ve bu planların sürekli gözden geçirilerek hazırlıklı olunmasını sağlamak üzere sürekli güncellendiğini söyledi ancak bilim insanları, ülkenin hâlâ "zemin kaybettiği" ve enfeksiyon izleme hizmetlerine yatırım yapılmaması, kilit altyapının sökülmesi ve NHS'nin durumunun Birleşik Krallık'ı başka bir pandemiye karşı hazırlıksız bıraktığı konusunda uyarıyor.

Bu endişelerin Blrleşik Krallık dışında dünyanın geri kalanı içinde geçerli olduğu aşikâr. Gelecek süreçte olası bir pandemi sonrası yaşanacaklarla ilgili bilim insanlarının uyarıları devam ediyor.