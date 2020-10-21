Yeni Windows 10 Güncellemesi Yayımlandı

Microsoft tarafından sunulan yeni Windows 10 güncellemesi kapsamında yapılan yenilikler milyarlarca bilgisayar kullanıcısının beğenisine sunuldu. Bu güncelleme, 2020 yılının ikinci büyük güncellemesi olarak yayımlanmasına rağmen geçen yıldaki güncellemeye benzer şekilde çok büyük yenilikler getirmiyor ancak kullanıcı arayüzü bakımından önemli birkaç iyileştirme yapıldığı söylenebilir.

Yeni Windows 10 Güncellemesi Neler Sunuyor?

Yeni Windows 10 güncellemesi ile getirilen en büyük ve çoğu kullanıcı için en önemli yenilik, başlat menüsünde gidilen değişikliktir. Microsoft'un yeni tasarımı, uygulama logolarının arkasında yer alan düz rengi ortadan kaldırıp yerine şeffaf bir arka plan ekliyor. İşlevsellik bakımından hiçbir farklılık yapılmamış olsa da Windows 10 kullanıcılarının uygulamaları bulmasına daha büyük bir kolaylık sağlaması muhtemeldir.

Microsoft'un yeni Windows 10 güncellemesi ile yaptığı ikinci önemli değişikliğin ise "Alt + Tab" kombinasyonu ile ilgisi var. Alt ve Tab tuşları normalde Windows bilgisayarda açık olan masaüstü uygulamaları arasında geçiş yapmak için kullanılan kısayollardır ancak bilgisayar kullanıcıları artık Microsoft'un yeni güncellemesi sayesinde Microsoft Edge'de açık olan tüm sekmeler arasında geçiş yapabiliyor.

Güncelleme ile gelen son yenilik ise bilgisayarında çok sık bir şekilde video oyunları oynayan kişileri daha çok ilgilendiriyor. Microsoft hiçbir zaman bilgisayar kullanıcılarının ekran yenileme hızını kontrol etmesine kolaylık sağlamaktan taraf olmadı ancak şirket yeni güncelleme ile Ayarlar > Sistem > Ekran > Gelişmiş Görüntü Ayarları yolunu takip eden kullanıcıların ekran yenileme hızını kolaylıkla değiştirmesine olanak sağlıyor.

Microsoft'un bu güncellemesinde Windows 10'a yönelik olarak yaptığı diğer iyileştirme çalışmaların önceki paragraflarda yer alan özelliklere kıyasla çok daha küçük olduğunun söylenmesi mümkündür. Bildirimler yönetilmesi artık daha kolay bir hal aldı. Görev Çubuğu'nda yeni Windows 10 kullanıcılarına yönetim açısından kolaylık sunulacak bazı düzenlemeler yapıldı.

Windows 10 güncellemesinin yayımlandığı her ne kadar duyurulmuş olsa da John Cable tarafından yapılan açıklamaya göre büyük güncelleme kullanıcılara kademeli olarak gelecek. Güncelleme bu nedenle bilgisayarınıza henüz gelmemiş olabilir. Halihazırda bir güncellemenin olup olmadığını kontrol etmek için Windows Update'i kontrol edebilirsiniz.