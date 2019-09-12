YouTube, Music Aboneliğini Öne Çıkarmaya Çalışıyor

YouTube tarafından geçtiğimiz aylarda Türkiye'de kullanıma sunulan Premium aboneliği, kullanıcılar için bazı avantajları beraberinde getiriyor. Görünüşe göre Premium ile birlikte gelen Music servisinin arka planda kaldığını hisseden şirket, Music'i öne çıkarmak için bazı yollar arıyor.

YouTube Premium kullanıcıları için reklamsız gezinme, ekran içerisinde ekran özelliği ve arka planda oynatma ön planda olsa da, şirket Premium aboneleri için ücretsiz YouTube Music aboneliğini de sunuyor. Bu servisin biraz arka planda kaldığını hisseden ve rakipleri ile sıkı bir rekabetin içine girmek isteyen şirket, bu hizmeti öne çıkarmak için YouTube içerisinde bazı oynamalar yaptı.

YouTube'a şarkı dinlemek için girdiğinizde ve videoyu oynatmaya başladığınızda alt tarafta Music ile çal yazısını gösteren şirket, kullanıcıların YouTube uygulamasını ağırlıklı olarak video platformu olarak kullanmasını istiyor. Music uygulamasında yalnız şarkı seçeneği ile birlikte klipli oynatma özelliğini de ekleyen şirket, bu noktada kullanıcılara YouTube'u aratmamaya çabalıyor.

Şarkı sırasında "YouTube Music'e geçin" ve "üyeliğinize dahil" yazılarını Premium kullanıcılara gösteren uygulama, "şimdi tadını çıkarın" butonu ile anında geçiş yapmaya da imkan sunuyor. Geniş şarkı listesi sunmasına karşın Spotify ve Apple Music gibi rakipleri karşısında yeteri kadar başarı sağlayamayan şirketin, bazı kampanyalar ile kullanıcılara cazip teklifler sunması bekleniyor.