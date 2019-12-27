YouTube Studio Önemli Bir Değişiklik Yaşadı

Dünyanın en büyük platformlarından bir tanesi olan YouTube Studio özelliği ile ilgili önemli bir değişiklik yapıldı. Bu yeni gelişme daha çok telif hakları ile ilgili olacak.

YouTube’un Studio güncellemesi, kullanıcıların videoları ile ilgili bir değişiklik yapıyor. Hatırlayacağınız üzere YouTube üzerinden defalarca telif hakları ile ilgili sorunlar yaşanmıştı. YouTube bu problemleri aşmak için yeni bir gelişmeye imza attı. ‘Assisted Trim’ olarak adlandırılan özellik sayesinde telif hakları sorunu geride kalacak.

YouTube Studio özelliği yenileniyor

YouTube’da müzik şirketleri, yayıncılar ve üçüncü şahıslar arasında yaşanan telif hakkı tartışmaları büyürken önemli bir karar alındı. 2019 yılında YouTube kanallarında video paylaşan yayıncılar, Universal Music gibi büyük müzik şirketlerini savunduğu için YouTube ile ilgili olumsuz görüş belirttiler.

YouTube hem yayıncıları zor durumda bırakmamak hem de yaşanan telif ihlallerini önlemek için yeni bir karar aldı. Bu karara göre Universal gibi şirketler telif ihlalinin tam olarak nerede olduğunu belirtmek zorunda kalacaklar. Böylece telif ihlali olarak görülen yer tamamen kesilebilecek.

YouTube, “Telif hakkı ile ilgili yaşanan durumlarda mümkün olabildiğince şeffaf davranmaya çalışıyoruz. Bu nedenle telif hakkı talebi gelen videolarda artık çok daha fazla detaya dikkat edilecek.” ifadelerine yer verdi. Böylece şirketin yayıncıları daha fazla koruyacağını anlıyoruz. Peki sizce YouTube Studio yeni özelliği ne tür avantajlar sağlayacak? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.