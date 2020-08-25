Ünlü YouTuber Sanal Zaman Makinesi ile Bir Yıl Öncesine Gitti

Yılın başından bu yana keyifli günler geçirmediğimizi göz önüne aldığımızda geçmişinize yönelik ufak bir tura çıkmak ister miydiniz? Hem de istediğiniz tarihin istediğiniz saatine. Ne yazık ki şu an için pek mümkün değil. Ancak YouTuber Lucas Rizzotto bazı yoğun çabalarla bunu, bir miktar, mümkün hale getirdi.

Sanal Zaman Makinesi ile Geçmişe Dönün!

Rizzotto'nun bu dikkat çeken projesi geçtiğimiz senenin tamamını kameralı bir gözlük ile kayıt altına alarak başladı. Her bir anı, her bir dakikayı.

Bu görüntüleri yazılım ve tasarım bilgisi ile birleştiren Rizzotto, sanal gerçeklik gözlüğü ile çalışan bir sanal zaman makinesi oluşturdu. Bu sayede kaydedilen her bir ana, sistemdeki özel tasarlanmış panel üzerinden ulaşabiliyordu. Bunların hepsini kısaca anlatıyor olsak da bu işin arkasında yatan çok yüksek emeği göz ardı etmemek gerekiyor.

Rizzotto'nun kanalı Lucas Build The Future üzerinden yayınlanan videoda projenin başlangıcından geliştirilmesine, tasarlanmasından tamamlanmasına kadar geçen bu süreç yaklaşık yarım saatte kısaca özetleniyor. Eğer bu konu dikkatinizi çektiyse, videonun da dikkatinizi çekeceğinden eminiz.

Tabii bu kadar görüntü aynı zamanda o kadar fazla veri anlamına geliyor. Lucas bu projeyi tamamlayabilmek adına terabaytlarca depolama birimi kullandı. Bunlar işin bir noktası olsa da sanal gerçeklik gözlüğü ile çalışan bu paneli oluşturmak, her bir görüntüyü belirli bir tarih ve saat ile işlemek ve bunu kusursuz bir şekilde tamamlamak pek de kolay değil.

Ama sonuca baktığımızda gerçekten oldukça keyifli bir proje ile karşı karşıya geliyoruz.

"Video izlemeye benzemiyor, hiçbir alakası yok. O ana ait her bir detayı hatırlıyorsun. Anı portalını değil, diğer her şeyi görüyorsun, tüm anıların telaşını. Çocukken yediğin bir yemeğin kokusunu hatırlamak gibi. Çılgınca, yorucu ve duygusal. Beklediğimden çok daha sürükleyici. Ben, kendimin hayaletiydim."

Peki siz Lucas'ın bu projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu tip bir proje üzerinde çalışmak ve hayatınızın istediğiniz bir anına dönüp oradaymış gibi hissedebilmek ister miydiniz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.