YouTuberlara ve Yazılımcılara %40 Gelir Vergisi Uygulanacak

YouTuber ve yazılımcılar gelir vergisi düzenlemesine tabi tutuluyor. İnternet ortamından yapılan çerik paylaşımlarından gelir elde eden YouTuberlara ve mobil cihazlar için uygulama geliştirenlere ek vergilendirme talebinde bulunuldu.

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, farklı sektörlerdeki binlerce kişiyi ele alıyor. 64 maddeden oluştuğu ifade edilen teklif, Vergi Usul Kanunu’nda değişiklik yapılmasıın talep ediyor.

Sunulan teklif dahilinde 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na "Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası" başlıklı bir madde eklenmesi isteniyor. Bu maddeyle birlikte sosyal medyada metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan içerik üreticilerinin elde ettikleri kazançlardan gelir vergisi vermesi talep ediliyor.

YouTuber ve yazılımcılara gelir vergisi düzenlemesi

Sosyal medya fenomenlerine ek olarak akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin de elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlardan gelir vergisine dahil edilmesi isteniyor.

Ancak uygulama geliştirenlere özel bir muafiyet tanınacağını belirtmek gerekiyor: söz konusu kazanç, yüzde 15 ile yüzde 40'lık gelir vergisine tabi tutulmayacak, sadece yüzde 15 oranında gelir vergisi stopajı alınacak.

Bu istisnadan yararlanmak isteyen geliştiricilerin Türkiye’de resmi olarak faaliyet gösteren bir bankalardan hesap açmaları ve faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın sadece bu hesap üzerinden tahsil edilmesi istenecek. Bankalar da hesapları kontrol ettikten sonra gelir vergisi stopaj kesintisiyle vergi dairelerine aktaracak.

YouTuber ve uygulama geliştiricilerin internet ortamından kazandığı mal ve hizmet teslimlerinden katma değer vergisi (KDV) de alınması gerekiyor. Ancak teklifte yer alan ek bir madde ile söz konusu kazançların teslimleri KDV’den muaf tutulacak.

YouTuber ve uygulama geliştiricilerin kazançlarının o yıl için uygulanan dördüncü gelir vergisini aşması durumunda ise normal gelir vergisine tabi tutulacağı ifade edildi. Bu maddeye göre, 2021 yılında kazancı 650 bin lirayı geçen fenomen veya geliştiriciler yüzde 15’ten başlayarak yüzde 40’a varan oranlarda vergi ödemek zorunda.

Yine benzer şekilde YouTuber ve uygulama geliştiricilerin kazançlarını tek bir banka hesabından göstermemeleri halinde yüzde 15 stopaj yerine yüzde 40’a varan gelir vergisi uygulanacak.