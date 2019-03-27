Zengin Olup Olamayacağımızı Genlerimiz mi Belirliyor?

Zengin olmak hepimizin hayal ettiği ve olmak istediği bir şey. Bilim insanları da uzun zamandır nelerin zengin olmayı sağladığını araştırıyor ve zengin insanlarla fakir insanlar arasındaki farkları inceliyor.

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, zengin olup olamayacağımızın yanıtı DNA’larımızda gizli olabilir. Bilim insanları yeni araştırmada, zenginliğin genetik olarak aktarılıp aktarılmadığını inceledi. İngiltere’deki Rognitif Yaşlanma Merkezi’nde yapılan çalışmada, zengin olmanın çok çalışmak ya da şansla değil genetiğimizle ilgisi olduğu ortaya çıkarıldı. Sonuçlara göre, zenginler ve fakirler genetik açıdan farklılıklar gösteriyor.

286 bin İngiliz üzerinde yapılan genetik araştırmada, geliri düşük olan insanlarla geliri 100 bin sterlinin üzerinde olan insanların genetik oluşumlarının farklı olduğu tespit edildi. Buna göre bağışıklık sistemi, kalp ve zekayı da etkileyen 24 altın genin genetik zenginliğe katkı sağladığı ve bunun da zenginler ile fakirler arasında ekonomik farklılıklara neden olduğu belirtildi.

Araştırmada ayrıca, genlerin dörtte üçünün zeka ile doğrudan ilişkili olduğu belirlendi. Aynı zamanda fiziksel özelliklerin de zengin olma şansını etkilediği ve bu özelliklerin de genetik olarak aktarılabildiği anlaşıldı.

Daha önceki yıllarda İsveç’teki Lund Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada da, 1950-1970 yılları arasında evlat edinilmiş 2519 İsveçli çocuk incelenmişti. Çocukların ileride mal varlığı sahibi olmalarında yetiştirilme şeklinin ve eğitimin çok önemli olduğu ortaya çıkarılmıştı.