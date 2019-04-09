Zuckerberg’in Çöpleri, Emekli Askerin Geçim Kaynağı Oldu

ABD’de hava kuvvetlerinden emekli olmuş eski bir asker olan Jake Orta, geçimini Mark Zuckerberg’in çöpleriyle sağlıyor. Jake Orta, Zuckerberg’in çöpe attığı değerli eşyaları satarak günde yaklaşık 40 dolar (yaklaşık 226 TL) kazanç sağlayabiliyor.

Sosyal medya devi Facebook’un kurucusu ve CEO’su olan Mark Zuckerberg, San Francisco’da 10 milyar dolarlık bir malikanede yaşıyor. 56 yaşındaki Jake Orta ise Zuckerberg’in malikanesinin üç blok ötesinde devlete ait bir kurumda yaşıyor.

Emekli asker hakkında bir haber yayınlayan New York Times gazetesi, haberde Jake Orta’nın 'tam zamanlı bir çöp toplayıcısı' olduğundan bahsetti.

Devlete ait bir kurumda yaşayan Jake Orta'nın küçük stüdyo dairesinde, Zuckerberg’in çöpünden topladığı i-Pad, tasarım kot pantolon, elektrik süpürgesi, saç kurutma makinesi, kahve makinesi, i-Pod ve Facebook CEO'sunun eski kıyafetleri gibi çeşitli eşyalar bulunuyor.

Emekli olduktan sonra evsiz kalan Jake Orta’nın tek geçim kaynağını, Zuckerberg'in çöplerinden bulduğu eşyalar oluşturuyor. Jake Orta, çöplerden bulduğu bu eşyaları satarak haftada yaklaşık 300 dolar (yaklaşık 1700 TL) gelir elde ediyor.