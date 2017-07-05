Hackerların Bir Saatlik Kazancı Açıklandı

İnternet kullanımı arttığı süre boyunca, internet korsanları da iş başında oluyorlar. Güvenlik açıklarıyla ve dolandırıcılıkla çalışan hackerlar saatte 41 dolara yakın para kazanıyorlar.

Günümüzde hayatımızın olmazsa olmazlarından teknoloji ve internet, her ne kadar olumlu etkileri olsa da mutlaka bu işi kötüye kullananların da kötü emellerine alet olabiliyorlar. İnternet korsanları, insanların zaaflarını kullanarak yüklü paralar kazanabiliyorlar.

ABD'nin bir güvenlik şirketine göre, internet korsanlığı yapan biri saatte 41 dolar kazanabiliyor. 2010 yılından beri korsanların 100 milyondan fazla para dolandırdıkları da açıklandı. İnsanların internet üzerindeki sağlık, sigorta geçmişlerinden yararlanan hackerlar, bu bilgileri internette yayabileceklerine dair tehditlerle insanları korkutuyorlar.

Ayrıca açıklanan verilere göre, en çok para sağlık geçmişlerinden kazanılıyor. Bu paranın sayısal karşılığı ise bin dolara kadar çıkıyor. Kredi kartı bilgileri ortalama 22 dolar, sürücü ehliyet bilgisi ve cezaları 20 dolar, dijital müzik dinleme platformu şifreleri ise 2 dolar 80 cent kazandırıyor. E-posta adres bilgileri ise bir hackera ortalama 2 dolar kazandırıyor.

Hackerlardan Korunmak İçin Ne Yapılmalı?

Güvenlik için aynı şifreyi birkaç farklı yerde kullanmayın. Şifrenizi seçerken aklınızda tutabileceğiniz bir cümledeki kelimelerin ilk harflerini kullanmak gayet başarılı olacaktır. Ayrıca SMS'de, e-postada kimden geldiği belli olmayan mesajları da açmamak gerekiyor.

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