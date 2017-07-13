Hakan Uzan'ın Lüks Telefonu Vertu, İngiltere'deki Üretimini Sonlandırıyor

İngiliz lüks telefon üreticisi Vertu, toplamda 128 milyon sterlin olan borcundan yalnızca 1.9 milyon sterlin ödeyebildi ve şirketin batması engellenemedi. Bunun sonucunda Financial Times ve The Telegraph yayın organlarının haberlerine göre Vertu, İngiltere’deki üretim faaliyetlerine son verme kararı aldı.

Mart ayında ülkemizde hakkında tutuklama kararı olan ve kaçak olarak yurtdışında yaşayan iş adamı Hakan Uzan tarafından satın alınmıştı. Bir zamanlar Türkiye’de güçlü bir iş adamı olan Uzan, şu an Paris’te yaşıyor ve halihazırda Vertu’nun marka, teknoloji ve tasarım lisanslarını elinde bulunduruyor. İngiltere’de üretimi durdurma kararının arkasında ise şirketi yeniden canlandırma amacı olduğu konuşulurken, Uzan’a yakın bir isim Financial Times’a verdiği demeçte Uzan’ın şirketi küllerindenden doğurmayı planladığını söyledi.

Kullandığı teknolojiden ziyade ürettiği telefonların tasarımı ve kullanılan malzemelerle ön plana çıkan Vertu, telefonlarında devekuşu derisi, altın ve bazı değerli taşlar gibi pahalı malzemeler kullanıyor. Maliyeti artıran bu malzemelerle beraber Vertu, fiyatları 30.000 dolara kadar çıkan telefonlar piyasaya sürüyor. Ancak, bu telefonlar eski Android işlemcilerini kullanması ve günümüz mobil teknolojisinin gerisinde olması sebebiyle teknoloji meraklılarından gün geçtikçe uzaklaşıyor.

İlk olarak 1998 yılında Fin telefon devi Nokia’nın bir parçası olarak kurulan Vertu, 2015 yılında Çinli bir şirkete satılmış ve son olarak da 2016 yılında Hakan Uzan tarafından satın alınmıştı. Uzan’ın satın almasından sonra Vertu’nun bir daha el değiştirmesi beklenmiyor.

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