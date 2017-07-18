HTC U11, Amazon Alexa'yı Destekleyen İlk Telefon Olacak

Farklı özellikleriyle duyurulduğundan bu yana bütün ilgiyi üzerine çekmeyi başaran HTC U11'in Amazon'un akıllı asistanı Alexa kullanan ilk mobil cihaz olacağı açıklandı.

Daha önce Tayvanlı telefon üreticisi, Alexa'nın HTC U11 üzerine kullanacağını ve bu desteğin yakın zaman içinde başlayacağını söylemişti. Bugün itibarıyla Amazon Alexa'nın Google Play üzerinden, ABD'de yaşayan kullanıcılar tarafından indirilebileceği de duyuruldu. Şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde HTC U11 kullananların faydalanabileceği bu özelliğin, yerelleştirme faaliyetlerinin tamamlanmasıyla birlikte diğer ülkeler için de faaliyete alınacağı kaydedildi.

Alexa uygulaması ile kullanıcıların "Alexa bugün hava nasıl?" gibi temel soruların yanı sıra "Alexa oturma odasının ışıklarını aç" gibi karmaşık komutları da akıllı asistana yöneltebilecekleri belirtildi. Ayrıca HTC U11'in "sıkma" özelliğinden de faydalanacak olan Alexa'nın, telefonun yanlarından bastırmak suretiyle de aktif edilebileceğinin altı çizildi. Tüm bunlarla birlikte, Alexa Skills Store (Alexa Yetenek Mağazası) aracılığıyla kullanıcıların 15,000'den fazla başka özelliği HTC U11 üzerinde kullanabilecekleri de açıklandı.

Amazon Alexa'nın da HTC U11'e eklenmesinin ardından telefonda kullanılabilecek akıllı asistan sayısı üçe çıkmış oldu. Android tabanlı olması sebebiyle Google Asistan doğrudan kullanıcıların karşısına çıkarken, HTC tarafından geliştirilen ve sadece yazılı komutların verilebildiği Sense Companion da telefonda halen kullanılabilir durumda.

HTC U11 Piyasanın En İyi Kamerasına Sahip

İşte HTC U11 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi