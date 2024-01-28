100 Asian Cats oyununda, haritada saklanan 100 adet kediyi bulun ve zorlu bulmaca macerasına adım atın.

Berkcan Aktürk - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

100 Asian Cats oyununda, Asya kıtasında saklanmış 100 sevimli kediyi bulmanız gerekecek. Ekranı uzaklaştırıp yakınlaştırarak saklanmış kedileri bulun ve üzerlerine tıklayın. Ardından kedilerin bulunduklarında çıkardıkları tatlı miyav sesini duyabileceksiniz.

Oldukça karışık olan bu resimde işiniz epey bir zor olacaktır. Çünkü kediler, neredeyse olabilecek her yerde olabilir. Ancak görsel zekanız ve yaratıcılığınız iyiyse, kimono giymiş bir kediyi bile kolayca tanıyıp üzerine tıklayabilirsiniz. Ayrıca oyunda bir kombo sayacı da mevcuttur. Her bir kediye tıkladığınızda kombonuza yeni bir sayı ekleyebilir ve kendinizi motive edebilirsiniz.

Ayrıca oyunun temel özelliklerine bakacak olursak;

Harika görseller ve müzikler

Gerçekçi kedi sesleri

Bulunmayı bekleyen 100 Asya kedisi

Yakınlaştırma ayarları

Motive edici kombo sayacı

100 Asian Cats İndir

Yüksek çözünürlüğe sahip olan sanat eserlerinde kedileri aradığınızı unutmayın. İster parlaklığı isterseniz de yakınlaştırma ayarlarını yapabilirsiniz. Kedileri bulabileceğiniz en iyi pozisyonu kendinize göre ayarlayarak, bu bitmek bilmeyen maceraya siz de adım atın.

100 Asian Cats, harika görsellik ve zor bulmacaların yanı sıra sizi rahatlatan müzikleri de içerisinde barındırıyor. Siz de ücretsiz bir şekilde haritada saklanan 100 adet kediyi bulma macerasına katılmak istiyorsanız, 100 Asian Cats'i indirebilirsiniz.

100 Asian Cats Sistem Gereksinimleri