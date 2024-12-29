100 Egypt Cats, elle çizilmiş görsel içerisinde yer alan 100 adet kediyi bulmaya çalıştığınız bir ücretsiz bulmaca oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

100 Crazy Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan 100 Egypt Cats, görselde gizlenmiş olan 100 kediyi bulmanız gereken bir ücretsiz oyundur. Her biri elle çizilmiş olan mükemmel görsellerdeki kedileri arayın ve hepsini bulmaca çalışın.

Mısır'da geçen bu oyun, tema ve görsellik olarak iyi bir şekilde alıntılanmıştır. Harika müzikler ve görseller sayesinde hem rahatlatıcı bir deneyim yaşayabilir hem de bulmaca mücadelenize devam edebilirsiniz.

Geliştiricilerin onlarca kedi bulma oyunlarından biri olan 100 Egypt Cats, farklı bir atmosfere ve çizimlere sahiptir. Her oyunu farklı bir lokasyonda geçen 100 Cats oyunu, her ne kadar kolay gibi gözükse de aslında sonlara doğru zorlu bir bulmaca deneyimi sunar.

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Kedileri bulmakta zorlandığınız anlarda ipuçlarından yardım alabilir ve birkaç tane kediyi rahatlıkla bulabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra en ufak detaya bakmak için görüntüyü bile yaklaştırmalısınız. En küçük ayrıntının arkasına saklanan bir kedi olduğunu kesinlikle unutmayın.

Siz de 100 Egypt Cats indirin ve kedileri bulma çabanızı başarıyla sonuçlandırın!

100 Egypt Cats Sistem Gereksinimleri