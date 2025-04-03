Porsche, Ford, Ferrari ve Honda gibi otomobil modellerini modifiye edebildiğiniz 3DTuning APK, sürükleyici ve geniş kapsamlı bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İçerisinde 500'den fazla otomobil çeşidini barındıran 3DTuning APK, istediğiniz herhangi bir arabayı hayalinizdeki gibi özelleştirmenize olanak tanıyor. Binlerce parça içerisinden seçimlerinizi yapabilir, renkleri belirleyebilir ve eşi benzeri görülmemiş otomobilleri oluşturabilirsiniz.

Geni kapsamlı araç kütüphanesiyle karşımıza çıkan 3DTuning Mobile APK, içerisinde Ford, Porsche, Ferrari, Nissan ve Honda gibi tanınmış markaları barındırmaktadır. Gerçek hayatta hayalini kurduğunuz arabaları istediğiniz gibi özelleştirebilir ve diğer oyuncularla paylaşabilirsiniz.

Sadece spor arabalar değil, aynı zamanda kamyon ve motosikletleri de modifiye edebilirsiniz. Kapsamlı modifiye seçeneklerine bakacak olursak; Lastikler, jantlar, çamurluklar, farlar, egzoz sistemleri, aynalar, çıkartmalar, ızgaralar ve diğer parçalarla birlikte mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz en gelişmiş simülasyon oyunlarından birisidir.

3DTuning APK

3DTuning APK, orijinal web sitesi olan 3DTuning.com ile entegre çalışmaktadır. Halihazırda web sitesinde bir hesabınız varsa, tüm araçlarınıza ve özelleştirmelerinize 3DTuning oyunundan ulaşabilirsiniz.

Oyuncular, diğer oyuncuların hazırladığı araçları görüntüleyebilir ve fikir alışverişi yapabilir. Tüm bunların yanı sıra aynı model olan otomobillerin karşılaştırmalarına göz atabilir ve hangisinin daha güzel olduğu hakkında oyunuzu kullanabilirsiniz. Sadece beğeni değil, aynı zamanda oyuncuların yaptığı modifiyelere yorum da yapabilirsiniz.

Siz de 3DTuning APK indirin ve hayalinizdeki arabaları modifiye edin, diğer oyuncularla paylaşın ve yarışmalara katılarak en iyi modifiyeyi yaptığınızı herkese gösterin.

3DTuning Mobile Oyunu Özellikleri