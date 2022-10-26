Arabayı al, tamir et ve sat daha fazla kazan galerini büyüt. Ace Car Tycoon ile her zaman kendini geliştir.

Abdullah Yılmaz - 36 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Araba yarış oyunları hemen hemen herkesin sevdiği oyunlar arasında yer almaktadır. Fakat, bir araba tamir oyunu birçok oyuncu tarafından sevilmesine rağmen çok az bulunmaktadır. Hatta, bilgisayar ve mobil versiyonlarda araba tamir oyunları neredeyse bulunmamaktadır. İşte burada devreye Ace Car Tycoon girmekte.

Ace Car Tycoon İndir

Araba alıp satabileceğiniz ve halihazırda bulunan arabaları tamir edebileceğiniz oyun, cihazınızın dik bir şekilde tutulması ile oynana bilmektedir. Bu sayede toplu taşıma veya yolda yürürken oldukça rahat oynayabileceğiniz Ace Car Tycoon boş vakitlerinde zaman öldürmek isteyen oyuncular için birebir bir oyundur.

Satın aldığınız arabaları temizleyebilir, modifiye edip tamir edebilir ve daha yüksek fiyatlara satabilirsiniz. Bu sayede şirketinizi büyükmüş olacak ve rakiplerinizi geçmiş olacaksınız.

Ayrıca müşterilerle konuşabilir ve gerçek bir araba alım satım oyun oynayabilirsiniz. Zaman zaman yarışlara katılıp kendinizi daha da geliştirebileceğiniz oyun, birçok araba oyunu içinde bulundurması oldukça iyi duruyor.

Araba galerinizi genişletmek ve daha yeni araçlar ile büyütmek istiyorsanız Ace Car Tycoon oyununa bir göz atabilirsiniz. Ancak, oyun bir süre sonra bazı oyuncuları sıkabilir her oyunda olduğu gibi bu oyunda da bazı tekrarlar bulunmaktadır.