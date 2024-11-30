Screen BUG
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 156 MB
- Üretici lonch.me
-
Sevdiklerinize şaka yapabileceğiniz Screen BUG, Windows için kapsamlı bir şaka uygulamasıdır. Böcekleri ekrana konumlandırın, ayarlamaları yapın ve insanları korkutun!
Screen BUG, bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz bir şaka programıdır. Eşinize, dostunuza, iş arkadaşınıza ve akrabalarınıza şaka yapabileceğiniz Screen BUG'da, ekrana böcekler yerleştirebilir ve istediğiniz gibi ayarlamalarını yapabilirsiniz.
Uygulamayı indirdikten sonra tüm ayarlamaları arka planda gerçekleştirebilirsiniz. Herhangi bir bütün arayüzü bulunmayan Screen BUG, küçük pop-up arayüzlerle basit bir yapı sunmaktadır. Karıncaların çokluğunu, hareketini ve diğer tüm ayarlamaları istediğiniz gibi yapabilirsiniz.
Screen BUG İndir
Şaka uygulamaları arasında yer alan Screen BUG, arkadaşlarınıza şaka yapmak için basit bir seçenektir. Böcekler, ana ekranınızda ve kullandığınız diğer tüm programların arasında gözükecek ve gerçekçi bir deneyim sunacaktır.
Siz de Screen BUG indirin ve yakınlarınıza ve böcekten korkan tüm tanıdıklarınıza can sıkıcı bir şaka yapın!
Screen BUG Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- Depolama:165 MB kullanılabilir alan
- Ağ: İnternet bağlantısı gerekmez