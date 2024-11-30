Sevdiklerinize şaka yapabileceğiniz Screen BUG, Windows için kapsamlı bir şaka uygulamasıdır. Böcekleri ekrana konumlandırın, ayarlamaları yapın ve insanları korkutun!

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Screen BUG, bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz bir şaka programıdır. Eşinize, dostunuza, iş arkadaşınıza ve akrabalarınıza şaka yapabileceğiniz Screen BUG'da, ekrana böcekler yerleştirebilir ve istediğiniz gibi ayarlamalarını yapabilirsiniz.

Uygulamayı indirdikten sonra tüm ayarlamaları arka planda gerçekleştirebilirsiniz. Herhangi bir bütün arayüzü bulunmayan Screen BUG, küçük pop-up arayüzlerle basit bir yapı sunmaktadır. Karıncaların çokluğunu, hareketini ve diğer tüm ayarlamaları istediğiniz gibi yapabilirsiniz.

Screen BUG İndir

Şaka uygulamaları arasında yer alan Screen BUG, arkadaşlarınıza şaka yapmak için basit bir seçenektir. Böcekler, ana ekranınızda ve kullandığınız diğer tüm programların arasında gözükecek ve gerçekçi bir deneyim sunacaktır.

Siz de Screen BUG indirin ve yakınlarınıza ve böcekten korkan tüm tanıdıklarınıza can sıkıcı bir şaka yapın!

Screen BUG Sistem Gereksinimleri