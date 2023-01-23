Adorable Home APK, LGBTQ+ dostu yetişkinler için kedi bakım oyunudur.

Abdullah Yılmaz - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Simülasyon oyunlarından olan kedi oyunları, birçok kişinin kalbinde yer edinmiştir. Bu oyunlar genellikle insanların duygularını dokunarak işlemektedir. Adorable Home APK, bir yaşam simülasyonu olup kedi bakmanızı ve beklemenizi istemektedir. Aynı zamanda LGBTQ+ dostu bir oyundur.

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Eşiniz ve siz boş bir evde yaşamaya çalışacaksınız. Fakat yanınızda bir dostunuz da bulunmakta. Bu bir kedi onun bakımını üstlenmeniz gerekirken aynı zamanda evinize yeni eşyalar almanız ve kendinizi geliştirmeniz gerekmektedir.

Tıpkı gerçek bir yaşam oyunu gibi olan Adorable Home APK indirdiğinizde kamera ile fotoğraflar çekebilir. Orman bahçe gibi alanlarda dolaşabilir ve yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Kedinizin ismi Snow ona çok iyi bakmanız gerekmekte.

Öyle ki o sizin bir yavrunuz, sevgi yumağı kedinizi ve kendinizi beslemeyi unutmayın aynı zamanda Eşinize de yemek yapmanız gerekmekte. Son olarak siz de gerçekçi bir oyun istiyorsanız yapmanız gereken şeylerden biri de Adorable Home APK simülasyon oyununu indirmek.

Oyunun yetişkinler için uygun olduğunu çocuklar için uygun olmadığını belirtmek isteriz. Yeni eşyalar alın ve sevgi dolu kedi yavrularınızı besleyin. Sakın eşinize ilgi göstermeyi unutmayın.