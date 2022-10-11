Uçak ve havaalanı meraklıları için havaalanı yönetim oyunu Airline Manager 4, yüzlerce uçak, binlerce havalimanı Airline Manager 4’te sizi bekliyor.

Abdullah Yılmaz - 46 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Birden fazla uçak simülasyon oyununun olduğunu biliyoruz. Fakat bir havalimanı yönetme oyunu olduğu pek bilmiyor ve bunun hakkında az oyun bulunuyor. Öyle ki AirLine Manager 4, 360’tan daha fazla uçak türü ile karşınıza geliyor. Ancak sadece bununla da kalmayıp 3600’den fazla havalimanında bulundurmakta.

AirLine Manager 4 İndir

Uçakları tamir edebilir, çalışanları yönetebilirsiniz. Kargo uçakları, yolcu uçakları gibi birçok uçağın bulunduğu rotaları belirleyebileceğiniz. AirLine Manager 4 indirdiğinizde büyük ihtimal fark edeceksiniz ki mobil cihazlardaki en iyi havalimanı yönetme oyunu olabilir.

Birçok uçağın özellikleri ne? Oyun, bu soruların cevaplarını oyundaki uçak modelleri ile cevaplıyor. Aynı zamanda uçakları tamir edebilir satın alabilirsiniz. Bir Havayolu şirketine sahip olmak istiyorsanız AirLines Manager 4'e bir göz atın!

Dünyanın en iyi uçaklarının en büyük havalimanların bulunduğu AirLine Manager 4 oyunu, indirenler tarafından oldukça beğenilmiş duruyor. Telefonunuzu dik bir şekilde tutarak oynayacağınız Airline Manager 4, birçok yerde oynanabilir.

Öyle ki bu tarz oyunlar genelde yatay bir şekilde oynanmaktadır. Bu da toplu taşıma gibi ortamlarda dezavantajdır. Yüzbinlerce kişinin oynadığı oyunda, uygulama içi satım alımların mevcut olduğunuda belirtmek isteriz.

Havaalanları ve uçaklar insanların en çok merak duyduğu konular arasında yer alıyor. Sizin de bu mühendislik harikaları yapıtlara ve araçlara ilginiz varsa, havaalanı yöneticisi olabileceğiniz bir oyun bulunmakta.