Uçaktaki yemek işlerini yönettiğiniz Airplane Chefs APK'da, lezzetli yemekler yapın ve misafirlerinizin isteklerini karşılayın!

Berkcan Aktürk - 16 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Airplane Chefs APK, mobil oyuncuları için geliştirilen bir yemek pişirme simülasyon oyunudur. Tüm işleriniz adından da anlayacağınız üzere uçakta geçmektedir. Uçak şefleri ile çalışın, müşterilerden sipariş alın ve neredeyse her türlü yemeği pişirin.

Londra'dan New York'a kadar uzanan simülasyon oyunu, seyahatler arasındaki yemek yönetimini sizin elinize vermektedir. Yemek pişirme becerilerinizi gitgide artırın, pişirme tekniklerinde ustalaşın ve mutfağınızı lüks hale getirin.

En kaliteli yemekleri yapmak ve en kaliteli malzemeleri mutfağınızda barındırmak istiyorsanız, çeşitli yükseltmeler yaparak mutfağınızın kalitesini artırabilirsiniz. Yüzlerce eğlenceli seviyeyi oynayın, ağız sulandıran lezzetler hazırlayın ve bu bağımlılık yapıcı zaman yönetimini oyununu deneyimleyin.

Airplane Chefs APK İndir

Görsellik ve içerik olarak tatmin edici bir deneyim sunan Airplane Chefs'te, uçağınızın koltuklarını ve mutfağınızı geliştirmek için paraya ihtiyacınız olacaktır. Gitgide para kazanarak geliştirmeleri yapabilir ve daha fazla müşteri çekebilirsiniz.

Airplane Chefs APK, Basit oynanışıyla her yaşa hitap etmektedir. Siz de Airplane Chefs APK indirin ve uçağınızda mükemmel yemekler yaparak misafirlerinize sunun.