Airport CEO, kapsamlı yönetim seçenekleriyle karşımıza çıkan bir havaalanı yönetim simülasyonudur.

Berkcan Aktürk - 25 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Apog Labs tarafından geliştirilen ve yayınlanan Airport CEO, kendi havalimanınızı inşa edip yönetebileceğiniz bir simülasyon oyunudur. Eli her yere ulaşan bir CEO'yu canlandıracaksınız. Havalimanındaki tüm işlerden sorumlu olun ve çalışanları işe alın.

Pistleri, güvenlikleri, altyapıyı, restoranları, check-in terminallerini, uçakları ve uçuşların tamamını kontrol edin. İnşa ettiğiniz havalimanı hem yolcuları hem de çalışanları memnun etmelidir. Aksi takdirde para kazanamaz ve işletmenizi geliştiremezsiniz.

Görsellik açısından 2D tatmin edici grafik yapısına sahip olan Airport CEO, içerikleriyle kullanıcılara kapsamlı bir yönetim deneyimi sunmaktadır. Tüm ayarlamaları tek bir ekran üzerinden kolaylıkla yapabilir ve stratejik kararlar alabilirsiniz.

Airport CEO İndir

Havalimanlarında sadece uçak takibi yapmak ve çalışanları işe almak değil, aynı zamanda birçok tesisin ve binanın inşasını yapmalısınız. Hava kontrol kuleleri, uçak durdurma alanları, yakıt istasyonları ve daha birçok yapının inşasından da siz sorumlusunuz.

Siz de Airport CEO indirin ve kendi havalimanınızı inşa ederek, tüm yönetimi elinize alın!

Airport CEO Sistem Gereksinimleri