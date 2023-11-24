Airport Security'de, tek başınıza havaalanının güvenliğini sağlayın ve suçlu yolcuları tespit edin.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Havaalanının güvenliğini sağladığınız Airport Security'de, yolcuların bilgilerini kontrol edin ve kaçak giriş yapmaya çalışanları tespit edin. Havaalanının tüm güvenliğini siz sağlıyorsunuz. Bu nedenle, en ufak ayrıntıları bile takip etmeli ve yolcuların tüm evraklarını kontrol etmelisiniz.

Airport Security'de, sahte pasaportlular, silahlılar ve suçlu yolcular olmak üzere çokça zorluğa karşı mücadele edeceksiniz. En temiz yüzlü yolcu bile tahmin edemediğiniz bir suçlu olabilir. Tüm ayrıntılara dikkatlice bakarak, kaçak yolcuların şehre gizlice girmelerini engelleyin.

Airport Security İndir

Yolcuları ve eşyalarını X-ray cihazından geçirerek suç teşkil edecek aletlerin olup olmadığına bakın. X-ray cihazının haricinde yolcuların üstlerini kendiniz de arayabilirsiniz. Eğer herhangi bir yolcunun üzerinden suç aleti çıkarsa, sorgulayın ve tutuklayın.

Mobil cihazlarınızda oynayabildiğiniz Airport Security, oyunculara farklı bir oyun deneyimi sunuyor. Havaalanının güvenliğini sağladığınız Airport Security indirerek, eşsiz bir simülasyon deneyim yaşayabilirsiniz.

Airport Security Özellikleri