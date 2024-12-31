Airport X-Ray Simulator, bagaj görevlisinin yerine geçtiğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Rainbow Lab tarafından geliştirilen ve yayınlanan Airport X-Ray Simulator, bagaj güvenlik görevlisini konu alan bir simülasyon oyunudur. Havalimanı güvenliğinin en önemli noktası olan X-Ray cihazı, uçaklara ve havalimanına girebilecek yasaklı eşyaları görebilmektedir.

Uçaklara yasa dışı eşyalar sokmaya çalışan yolcuları tespit edin ve şüpheli olanları bildirin. Sürükleyici bir simülasyon oyunu olan Airport X-Ray Simulator, farklı oynanış seçeneklerini oyunculara sunmaktadır.

Çantaları cihazdan geçirerek tarayabilir, manuel arama yapabilir ve madde taraması yapabilirsiniz. Farklı arama sistemlerini içerisinde barındıran oyunda, her aramayı yerinde kullanmalısınız. Örneğin, madde taramasını tanımlanması zor olan eşyalar için kullanmalısınız.

Her yolcu silah taşıyor diye suçlu değildir. Ruhsatlı veya polis olan yolcuları tespit etmek için, yolcu bilgilerini inceleyebilirsiniz. Bunun için bilgisayarınızı kullanın ve e-postalardaki izinlere göz atın.

Airport X-Ray Simulator İndir

Airport X-Ray Simulator oyununda, her gün gösterdiğiniz performansı geri bildirim olarak alabilir ve analizinizi yapabilirsiniz. Gün sonunda kazanacağınız miktarı bu sayede öğrenin ve yeteneklerinizi artırmak için yükseltmeler satın alın!

Siz de Airport X-Ray Simulator indirerek, havalimanı bagaj görevlisinin yerine geçebilirsiniz.

Airport X-Ray Simulator Sistem Gereksinimleri