Yüzük şeklindeki zikirmatiklerden esinlenerek geliştirilmiş, işlevsel bir zikirmatik uygulaması.

Volkan Yılmaz - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yüzük şeklindeki zikirmatiklerin teknolojiye ayak uydurmuş hali olan Akıllı Zikirmatik uygulamasını Android işletim sistemli cihazlarınızda kullanabilirsiniz.

Allah’ın isimleri, Salat-ı Tefriciye ve namaz tesbihatı için kulanabileceğiniz Akıllı Zikirmatik uygulaması, geçmiş zikirlerinizi de kaydetme imkanı sunuyor. Tesbihatlarınızı yarım bıraktıysanız, daha sonra kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Ekrandaki sıfırla butonuna basmadığınızda, uygulamayı kapatıp açsanız dahi zikir sayısı ekranda görünecektir.

Zikir esnasında titreşimli uyarılar veren uygulama, bu sayede ekrana bakmadan tesbihatlarınızı tamamlama imkanı da sunuyor. Görünümü değiştirmek isteyen kullanıcılar için pek çok tema seçeneği bulunan uygulamada, batarya tasarrufu için gece modu özelliği bulunuyor. Daha önce çekmiş olduğunuz zikirleri kaydedebilme imkanı sunan Akıllı Zikirmatik uygulamasında, daha önce çektiğiniz zikirlerinizi ad, zikir sayısı ve tarih olarak görebiliyorsunuz.

Akıllı Zikirmatik APK Özellikleri

Uygulama kapatıldığında zikir sayacı sıfırlanmıyor,

Zikirlerinize isim vererek kaydedebilme,

Çeşitli temalar,

Gece modu ile batarya tasarrufu sağlama,

Titreşimli uyarılar ile ekrana bakmadan zikir çekebilme,

Geçmiş zikirler özelliği.

Ücretsiz olarak Android platformu kullanıcılarına sunulan Akıllı Zikirmatik, kullanıcılara diledikleri noktada zikir çekme fırsatı veriyor. Titreşimli uyarılar ile kullanıcıları uyaran uygulama da çeşitli temalarda yer alıyor. Kullanıcılar uygulamayı dilerlerse gece modunda da kullanabilir ve zikir çekebilirler. Oldukça basit bir şekilde kullanılan uygulama, Android platformuna özgü olarak geliştirildi.

Akıllı Zikirmatik APK İndir

Google Play üzerinde yayınlanan başarılı uygulama ücretsiz olarak dağıtılıyor.