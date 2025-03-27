Özgün hikayesiyle karşımıza çıkan Alchemist Shop Simulator, büyü üretip satabildiğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 13 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Alchemist Shop Simulator, kendi büyü dükkanınızı açtığınız bir simülasyon oyunudur. Kool2Play tarafından geliştirilen ve yayınlanan Alchemist Shop Simulator, kapsamlı içerikleri oyunculara sunmaktadır. Bahçede bitki yetiştirin, birleştirerek büyü yapın ve yaptığınız büyüleri satın.

Raflarınızı farklı büyülerle donatın, optimal kar için fiyatları en iyi şekilde ayarlayın ve müşterilerinizin istediği büyüyü özel olarak yapın.

Gerçek büyünün gerçekleştiği simya atölyesi, araştırmalarınızı ve deneylerinizi yapabileceğiniz bir alandır. Dükkanınızın üst kısmında bulunan bu atölyede büyüler üretin, özel siparişler yapın ve kendi eğlenceniz için çeşitli komik büyüleri gerçekleştirin.

Alchemist Shop Simulator İndir

Grafik tarafında tatmin edici bir deneyim sunan Alchemist Shop Simulator, diğer simülasyon oyunlarına kıyasla daha özgün ve canlı bir yapıda tasarlanmıştır. Grafiklerin aksine Alchemist Shop Simulator oyununu ön plana çıkartan en büyük şey ise hikayesidir.

Siz de Alchemist Shop Simulator indirin ve kendi büyü dükkanınızı açın, deneyler yaparak büyü üretin ve müşterilerinize iyi fiyattan satın!

Alchemist Shop Simulator Sistem Gereksinimleri