Alight Motion APK, android telefonlar için popüler animasyon ve video düzenleme uygulamasıdır. Alight Motion Pro APK sürümü ile harika videolar düzenleyebilirsiniz.

Erkan Calp - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Alight Motion APK, android telefonlar için ücretsiz indirilebilen animasyon ve video düzenleme uygulaması olarak yerini alıyor. Akıllı telefonunuz üzerinden profesyonel kalitede animasyon, hareketli grafikler, görsel efektler, video düzenleme ve video kompozisyonları oluşturmanızı sağlayan harika bir uygulamadır.

Alight Motion APK İndir

Alight Motion, videoların yanı sıra animasyonlu görselleri de düzenleyebileceğiniz bir Android uygulaması. Birden fazla grafik (vektör grafikler dahil), video ve ses ekleyebiliyor, görsel efektler ve renkler üzerinde düzenlemeler/düzeltmeler yapabiliyor, animasyon hareket hızını ayarlayabiliyor, düz renk ve gradyan dolgu efektleri uygulayabiliyor, kenarlık ve gölge efektleri vereebiliyor, katmanları gruplayabiliyor, yeniden kullanmak üzere öğeleri saklayabiliyorsunuz.

Alight Motion APK Özellikleri

Anahtar çerçeve animasyonu : Gelişmiş özel animasyonları kolayca oluşturun.

: Gelişmiş özel animasyonları kolayca oluşturun. Renk ayarı : Sahnenin havasını ifade etmek veya çekimler arasındaki renkleri eşleştirmek için fotoğraf ve video renklerinde ince ayar yapın.

: Sahnenin havasını ifade etmek veya çekimler arasındaki renkleri eşleştirmek için fotoğraf ve video renklerinde ince ayar yapın. Görsel efektler : Masaüstü kalitesinde profesyonel görsel efektler sadece tek dokunuşla şimdi mobilde!

: Masaüstü kalitesinde profesyonel görsel efektler sadece tek dokunuşla şimdi mobilde! En boy oranı : Kareden geniş ekrana farklı en boy oranında hareketli grafikler

: Kareden geniş ekrana farklı en boy oranında hareketli grafikler Karıştırma modları : Çeşitli karıştırma modları ile istediğiniz hissi elde edin!

: Çeşitli karıştırma modları ile istediğiniz hissi elde edin! Vektör grafikler : Hayal edebildiğiniz her şeyi resimleyin sonra hayata geçirin!

: Hayal edebildiğiniz her şeyi resimleyin sonra hayata geçirin! Birçok formatta dışa aktarma : Arkadaşlarınızla paylaşın veya profesyonel iş akışına iletin. MP4 video, GIF animasyon, PNG sıralama, XML proje paylaşma ve daha fazlası

: Arkadaşlarınızla paylaşın veya profesyonel iş akışına iletin. MP4 video, GIF animasyon, PNG sıralama, XML proje paylaşma ve daha fazlası Yazı tipleri: 2000’den fazla font içerir, kendi özel yazı tiplerinizi de aktarabilirsiniz.

Alight Motion Pro APK İndir

Temel özellikleri ücretsiz, ancak oluşturduğunuz videolara filigran eklemektedir. Filigranı kaldırma ve premium özelliklere erişmek için Alight Motion Pro APK sürümü satın alım yapmanız gerekiyor. Alight Motion 3.6.0 Pro son güncel sürümdür.