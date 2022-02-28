Alışveriş Merkezi Kızı APK Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir elbise giydirme oyunu. En güzel kız oyunlarından birinde alışveriş çılgınlığı sizi bekliyor.

Erkan Calp - 44 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Shopping Mall Girl APK Türkçe adıyla Alışveriş Merkezi Kızı APK, kızların severek oynayacağı Android oyunlardan.

Elbise giyme, giydirme oyunlarını seviyorsanız, bu mobil oyuna bayılacaksınız. Şehirdeki en etkileyici moda alışveriş merkezinde bayılana dek alışveriş yapacaksınız. En harika kız oyunlarından birinde şık tarzınızı sergileyin!

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Shopping Mall Girl APK oyununda alışveriş yapmayı çok seven bir kızın yerine geçiyorsunuz. Gerçek hayattaki gibi moda alışveriş merkezi etkinliklerinin düzenlendiği oyunda alışveriş çılgınına yeni elbiseler ve aksesuarlar giydiriyorsunuz. Stil yarışmalarında yarışıyor ve en sevdiğiniz görünüm için oy veriyorsunuz. Bir manken gibi podyumda elbisenizi sergileyin. Bu giydirme oyunu çok eğlenceli!

Eşi benzeri olmayan stil oyununda alışveriş çılgınlığına hazır olun. Moda stiliniz ister sportif, ister klas, ister şehirli olsun, bu üç boyutlu alışveriş merkezi oyununda tam aradığınız şey var. ZAZA & Sarf ’N Style gibi trend mağazalarda aralarından seçim yapmakta zorlanacağınız birçok elbise var. Bilinen kuaförlerden Chic Cuts, saçınızı yapmak için sizi bekliyor. Yalnız acele etmelisiniz; AVM, akşam 9’da kapanıyor.

Shopping Mall Girl APK Oyun Özellikleri

Kendi kişisel moda stilistinizle birlikte alışveriş yapın. Kendi tarzınızı bulmak için ona neleri sevdiğinizi, neleri sevmediğinizi söyleyin.

Urban, Chic, Hop Shop, Forever & Ever gibi sevdiğiniz mağazalarda alışveriş yapın.

Gömlek, etek, ayakkabı ve aksesuarlar giyin.

Stil yarışmalarını kazanma şansı için yarışın. En sevdiğiniz görünüm için oy verin.

Podyumda bir manken gibi yürüyün, giyin ve en şık kıyafetinizi gösterin.

Güzelleşmek için tonla makyaj ve kozmetik arasından seçim yapın.

Sevdiğiniz kuaför Chic Cuts’ta muhteşem yeni saç stilleri yaptırın.

Spa’da yüz bakımı ile tazelenin.

Diğer tüm giydirme oyunlarını unuttun. Alışveriş Merkezi Kızı, tüm kız oyunlarının en havalısı.