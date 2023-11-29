Gerçekçi bir yapıyla karşımıza çıkan American Farming APK'da, hayalinizdeki çiftliği her detayına kadar oluşturabilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 44 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

American Farming APK'da, kendi çiftliğinizi kurabilir ve geliştirebilirsiniz. Gerçek hayattaki ekipmanları kullanarak çiftliğinizi oluşturabilir, tarlalar kurabilir ve hayvanlarınızı besleyebilirsiniz. Amerikan temasına dayalı bu simülasyon oyununda, 75'ten fazla ekipman arasından seçim yapın ve çiftlikteki işlerinizi adeta gerçek hayatta yapıyormuşçasına yapın.

Çiftliğinizde kullanmak adına çeşitli ekipmanlar almanız gerektiğini söylemiştik. Bu ekipmanlardan en önemlisi, model boyutları ve lastik seçenekleri özelleştirilebilen traktörlerdir. Oyunda çokça traktör bulunuyor ve gitgide daha iyi bir araca sahip olabiliyorsunuz. Aynı zamanda, araçlarınızı geliştirerek işlerinizde daha performanslı çalışabilirsiniz.

American Farming APK İndir

American Farming APK'da, yetiştirebileceğiniz birçok tahıl bulunuyor. Mısır, fasulye, buğday ve daha fazlasını tarlanızda yetiştirebiliyorsunuz. Ürünlerinizi yetiştirmek için bazı gübre ve kimyasalları kullanmalısınız. Azot, fosfor ve potasyum gibi bileşenleri gübrelerine ekleyerek daha iyi bir geri dönüş alabilirsiniz.

Siz de mobil cihazlarınızda kendi çiftliğinizi kurmak istiyorsanız, American Farming APK indirin ve gerçekçi bir deneyim yaşayın. Ayrıca tahıllarınızın yanı sıra, hayvanlarınıza da önem vermelisiniz. Süt ihtiyacınızı karşılamak adına buzağılarınızı yetiştirebilir ve ayrı bir süt çiftliği kurabilirsiniz.