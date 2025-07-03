Windows'ta Python geliştirmek isteyenler için gerekli bütün araçları içeren Anaconda Navigator.

Hakan Özalan - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Anaconda Navigator içerisinde gelen veri bilimi IDE'lerden bazıları; Jupyter, Jupyterlab, Spyder ve RStudio gibi profesyonel yazılımlardır. Analitik ve bilimsel hesaplama araçlarından bazıları ise Numpy, SciPy, Numba, pandas ve Dask'dır. Makine öğrenimi algoritmalarından TensorFlow, H2o.ai ve theano'yu ilk yüklediğinizde içerisinde barındırır. Diğer pek çok repositorye Anaconda içerisindeki paket yönetiminden ulaşıp ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

Anaconda Navigator İndir

Windows işletim sistemli bilgisayarınızda Python yazılımlarını endüstri standartlarında hızlıca geliştirip, test etmenize olanak sağlayan eşsiz bir yazılımdır. Yapay zekanın alt alanı olan makine öğrenimi, derin öğrenme ve veri madenciliği uygulamalarını Anaconda ile hızlıca geliştirebilirsiniz. Üstelik yazılımın içerisindeki Conda paket yöneticisi ile 1400'den fazla bilgisayar bilimi ile ilgili yazılıma ulaşabilirsiniz. Ayrıca Anaconda Navigator açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir yazılımdır.

"Anaconda dağıtımı; python ile makine öğrenimi uygulamaları geliştirmenizi kolaylaştıracak bütün geliştirici araçlarını içerisinde barındırır."