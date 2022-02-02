Matlab ile Windows ve Mac bilgisayarınızda C ve C++ dili öğrenebilir, geliştirmeler yapabilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Her yıl gerek internet sitelerinde gerek uygulama mağazalarında birbirinden farklı uygulama ve oyunlar görüyoruz. Teknolojiye olan ilgi arttıkça birbirinden farklı içeriklere sahip uygulama ve oyunlarda artmaya devam ediyor. Bu nokta da geliştiriciler ön plana çıkıyor. Geliştiriciler farklı programlama dilleri eşliğinde hayata geçirdikleri uygulamalar ve oyunlar ile milyonlarca kitleye erişiyorlar. Bu programlama dillerinden bir tanesi de Matlab oluyor.

Genellikle pozitif bilim hesaplamaları için kullanılan Matlab, genellikle mühendisler tarafından kullanılıyor. Dördüncü nesil programlama dilleri arasında yer alan Matlab, MathWorks tarafından geliştirildi. Windows, MacOS ve Linux üzerinde çalışan dil, teknik hesaplamalarda kullanılıyor.

Günümüzde üniversitelerde eğitimi verilen dile önceki kadar ihtiyaç duyulmasa da hala geniş bir topluluk tarafından teknik hesaplamalarda kullanılıyor. İngilizce’de yer alan Matrix Laboratory sözcüğünün kısaltması olarak Matlab diye adlandırılan programlama dili, makine dili öğrenmesi ve veri bilimi alanlarında da kullanılıyor.

Matlab Ne İşe Yarar?

Mühendislik ve pozitif bilim hesaplamaları için kullanılan dil, istatistik, analiz ve grafik çizimlerinde de önemli bir rol oynuyor. 2D ve 3D grafik çizimlerinde rol alan programlama dili, pek çok alanda kendine yer buluyor.

Matlab Kullanım Alanları

Derin öğrenme,

Data bilimi,

Simülasyon,

Algoritma geliştirme,

Data analizi ve görselleştirme,

Makine öğrenme,

Lineer cebir,

Uygulama programlama

Temel matematik fonksiyonlarının üç boyutlu ve iki boyutlu grafiklerinin çizilmesinde de önemli bir rol oynayan Matlab, lisans eşliğinde kullanılabiliyor. Öğrencilere ücretsiz ve özel bir sürüm sunan geliştirici şirket, bu sürümde öğrencilerin işine yarayacak tüm özellikleri de aktif bir şekilde sunuyor. Sade bir çalışma ortamına sahip olan dil, oldukça basit bir klasör yapısına ev sahipliği yapıyor.