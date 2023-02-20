Animaker Video Maker & Editor

Profesyonel düzeyde videolar hazırlamak için tercih edilen Animaker Video Düzenleme uygulaması ile daha etkileyici videolar oluşturabilirsiniz.

Hasan Okçu - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Profesyonel video düzenleme araçlarından biri olan Animaker ile farklı ve yeni nesil çalışmaların altına imza atabilirsiniz. Videolardan filmlere, slayt gösterilerinden GIF'lere kadar birçok farklı alanda çalışmalar gerçekleştirilebiliyor.

Müzik, metin, GIF, filtre, emoji, çıkartma, geçiş efekti, akıllı animasyon, çerçeve ve arka planı kaldırma gibi çeşitli özellikler ile her ihtiyaca yanıt veren bir video düzenleme uygulaması. Tüm bunlarla birlikte video kayıt işlemi gerçekleştirirken filigran eklememesi, uygulamanın en büyük avantajları arasında yer alıyor.

Animaker Video Düzenleme Uygulaması İndir

17 milyondan fazla kullanıcı olan Animaker Video Maker, video düzenleme ve animasyon oluşturma özellikleri ile üst düzey bir kullanım deneyimi yaşatıyor. Video düzenleme alanındaki özellikleri, her sektöre ve bireysel kullanıma hitap ediyor. Kırpma, kesme, arka plan kaldırma, klip birleştirme ve kolaj yapma gibi seçenekler bulunuyor.

Videoları yeniden boyutlandırma olanağı da sunan Animaker, kontrast, doygunluk ve pozlama gibi ayarlar yapabilme imkanı da tanıyor. YouTuber olan profesyoneller için de çeşitli özelliklere sahip olan uygulama ile video intro şablonları değerlendirilebiliyor.

1.000'den fazla YouTube intro şablonu yer alıyor. Aynı zamanda Shorts videolarını daha dikkat çekici bir düzene dönüştüren özellikler de sunuyor. Sadece YouTube ile sınırlı kalmadan tüm sosyal medya hesapları için giriş videoları, kısa videolar ve çıkış videoları hazırlanabiliyor. TikTok ve Facebook videoları da bu uygulama sayesinde daha dikkat çekici hale getirilebiliyor.

Animaker Video Düzenleme Özellikleri