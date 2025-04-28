Anime City, Japon lise yaşamını anime estetiğiyle sunan bir simülasyon oyunudur. Okula git, kulüplere katıl, arkadaş edin. Anime City'yi şimdi indir!

Kemal Tavus - 40 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Shoujo City Developer tarafından geliştirilen ve yayınlanan Anime City, oyunculara Japon lise yaşamını anime estetiğiyle sunan bir simülasyon deneyimi sunuyor. 15 Aralık 2024'te erken erişim olarak piyasaya sürülen oyun animelere ve lise yaşamına ilgi duyan pek çok kişiye hitap ediyor.

Anime City, oyunculara Japon lise yaşamını deneyimleme fırsatı sunuyor. Okula gitmek, kulüplere katılmak ve arkadaş edinmek gibi aktivitelerle dolu bir gün geçiriyorsunuz. Oyun klasik görsel roman mekaniklerini 3D bir dünyaya taşıyarak, oyunculara daha etkileşimli bir deneyim sunuyor.

Oyunda, karakterinizin sağlık, açlık, susuzluk, enerji ve konfor gibi ihtiyaçlarını dengeleyerek hayatta kalmasını sağlamalısınız. Ayrıca, 24 saatlik gün döngüsü ve mevsimsel değişiklikler sayesinde, oyun dünyası dinamik bir şekilde değişiyor ve bazı etkinlikler belirli zamanlarda erişilebilir hale geliyor.

Anime City İndir

Hemen Anime City indir ve anime tarzında bir lise öğrencisinin nasıl yaşadığını deneyimle.

Anime City Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : i3-8100

: i3-8100 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : GTX 1650

: GTX 1650 Depolama: 3 GB kullanılabilir alan