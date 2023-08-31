Anonymous Hacker Simulator: Prologue
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1000.00 MB
- Üretici G-DEVS.com
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Kötü niyetli bir örgütün karanlık yüzünü ortaya çıkarmaya çalıştığınız Anonymous Hacker Simulator: Prologue'da, güvenlik duvarını aşarak görevleri tamamlayın.
Bilgisayarınızda oynayabileceğiniz bir hacker simülasyonu olan Anonymous Hacker Simulator: Prologue'da, kötü niyetli internet korsanlarının oyunlarını bozun ve her şeyi ortaya çıkarın. Ücretsiz indirebildiğiniz bu oyun, sizlere gerçekçi bir yapı oluşturuyor. Sisteminizdeki, internetinizdeki ve hatta oturduğunuz evdeki güvenliğe bile dikkat etmeniz gerekiyor. Oyunda ilerledikçe daha da eğleneceksiniz. Ülkenizi saran bu belanın en derinlerine kadar inecek ve gizli gerçekleri bulacaksınız.
Eğer kodlama ve buna benzer bir işle uğraştıysanız, muhtemelen oyundaki gerçeklik sizi şaşırtacaktır. Komutlar, hacking araçları, donanımsal aletler ve daha fazlasından oluşan birçok şeye erişebiliyorsunuz.
Anonymous Hacker Simulator: Prologue İndir
İşiniz için yeni araçlar edinmek için, bir hacking topluluğuna girmelisiniz. Gelen işleri yaptıkça para kazanmalı ve rütbenizi yükseltmelisiniz. Bu sayede yeni yazılımlar, araçlar ve Hacking yöntemlerinin kilidini açabilirsiniz.
Değişen zorluklarla yüzleşirken güvenlik duvarını aşmanın bir yolunu bulun. Gizli örgütün karanlık işlerini çözmeye çalıştığınız Anonymous Hacker Simulator: Prologue'u indirin ve ipuçlarını çıkararak sürükleyici olan bu hikayede kazanan siz olun.
Hacker Ne Demek? Nasıl Hacker Olunur?
Hacker ne demek? Nasıl hacker olunur? Hacker ne kadar kazanır? Türkçe karşılığı bilgisayar korsanı olan hacker, belirli sorunları çözüme kavuşturmak için bilgisayar ile ilgili becerilerini kullanan kişilere verilen bir unvan olsa da suç işlemek için ağlara yetkisiz erişim elde eden kişiler için de kullanıldığı görülür.
Anonymous Hacker Simulator: Prologue Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i3
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1050
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan