Kötü niyetli bir örgütün karanlık yüzünü ortaya çıkarmaya çalıştığınız Anonymous Hacker Simulator: Prologue'da, güvenlik duvarını aşarak görevleri tamamlayın.

Berkcan Aktürk - 51 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bilgisayarınızda oynayabileceğiniz bir hacker simülasyonu olan Anonymous Hacker Simulator: Prologue'da, kötü niyetli internet korsanlarının oyunlarını bozun ve her şeyi ortaya çıkarın. Ücretsiz indirebildiğiniz bu oyun, sizlere gerçekçi bir yapı oluşturuyor. Sisteminizdeki, internetinizdeki ve hatta oturduğunuz evdeki güvenliğe bile dikkat etmeniz gerekiyor. Oyunda ilerledikçe daha da eğleneceksiniz. Ülkenizi saran bu belanın en derinlerine kadar inecek ve gizli gerçekleri bulacaksınız.

Eğer kodlama ve buna benzer bir işle uğraştıysanız, muhtemelen oyundaki gerçeklik sizi şaşırtacaktır. Komutlar, hacking araçları, donanımsal aletler ve daha fazlasından oluşan birçok şeye erişebiliyorsunuz.

Anonymous Hacker Simulator: Prologue İndir

İşiniz için yeni araçlar edinmek için, bir hacking topluluğuna girmelisiniz. Gelen işleri yaptıkça para kazanmalı ve rütbenizi yükseltmelisiniz. Bu sayede yeni yazılımlar, araçlar ve Hacking yöntemlerinin kilidini açabilirsiniz.

Değişen zorluklarla yüzleşirken güvenlik duvarını aşmanın bir yolunu bulun. Gizli örgütün karanlık işlerini çözmeye çalıştığınız Anonymous Hacker Simulator: Prologue'u indirin ve ipuçlarını çıkararak sürükleyici olan bu hikayede kazanan siz olun.

Anonymous Hacker Simulator: Prologue Sistem Gereksinimleri