Aquatic Store Simulator, egzotik balıkları yetiştirip satabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kendi su temalı süpermarketinizi oluşturabileceğiniz Aquatic Store Simulator, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur. Kendi egzotik balıklarınızı yetiştirerek, gelen müşterilere satabilirsiniz. Canlı balık dünyasındaki en çok ilgi gören türleri yetiştirin ve fiyatlarını belirleyin.

Mağazanızı kurun ve istediğiniz gibi dekore edin. Hem deniz canlıları için cennet hem de müşterileriniz için bulunamaz bir çeşitlilik hazırlamalısınız. Rafları egzotik hayvanlarınızla donatın, süsleyin ve en iyi şekilde dekore edin.

Akvaryumlarınızı çeşitli taşlarla ve mercanlarla dizatn edebilirsiniz. Bu, hem deniz görünümüne hem de müşterilerin ilgisine büyük etki etmektedir.

Aquatic Store Simulator İndir

Müşterilerin dikkatini çekmek için ürünlerinizi doğru bir şekilde yerleştirmelisiniz. Satışları artırmak için iyi ürün ve sağlıklı balık satmalı ve fiyat konusunda uçmamalısınız.

Akvaryumlarınızı hazırladıktan sonra içerisine aldığınız balıkları koyun ve her zaman bakımını yapın. Balık teslimatları sırasında elinizdeki fileyi kullanarak müşterinizin seçtiği balığı yakalayarak, teslim edebilirsiniz.

Siz de kendi su temalı süpermarketinizi işletmek istiyorsanız, Aquatic Store Simulator indirin ve balıklarınızı yetiştirerek, müşterilerinize satın!

Aquatic Store Simulator Sistem Gereksinimleri