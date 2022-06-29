Aquile Reader ile Windows cihazınızda EPUB dosyalarını okuyabilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 60 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı telefon ve tabletlerin yaygınlaşması ile birlikte artık kitap ve defterleri de yanımızda taşır olduk. Akıllı telefon ve tabletler için geliştirilen uygulamalar sayesinde artık sayfalarca notu yanımızda taşıyabiliyor, dilediğimiz yerde de erişebiliyoruz. Akıllı telefon ve tabletlerin yanı sıra bilgisayarlarında kitap okumak isteyen kullanıcılar için geliştirilen Aquile Reader ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Windows kullanıcılarına EPUP dosyalarını açma ve okuma fırsatı veren Aquile Reader indir kullanıcı dostu bir arayüze sahip. Basit kontrolleri ile kullanıcılarına e-kitap okuma deneyimi sunan Aquile Reader isimli uygulama, modern bir kullanım alanına hitap ediyor. Bünyesinde 50.000'den fazla kitaba da yer veren uygulama, kullanıcılarına bu kitaplara ücretsiz olarak erişme fırsatı veriyor. Dileyen kullanıcılar belirtilen 50.000'den fazla kitaba ücretsiz olarak erişebilir ve okuyabilirler.

Aquile Reader Özellikleri

50.000'den fazla ücretsiz kitaba erişme fırsatı,

EPUP dosyalarını açma ev okuma,

Tamamen ücretsiz bir kullanım,

Modern ve özelleştirilebilir bir kullanıcı arayüzü,

Çevrimiçi ve çevrimdışı kullanım,

Not, vurgu ve yer imleri için destek,

Renk, yazı tipi, vb düzenleme,

Kitap içi arama işlevi,

Renk tema desteği,

Sadece İngilizce kullanım,

Microsoft Store üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan Aquile Reader, sadece İngilizce dil desteği ile kullanılabilen bir kitap okuma programıdır. Günümüzde dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar tarafından kitap okumak için yayınlanan yapım, oldukça basit bir kullanıma da ev sahipliği yapıyor. Aquile Reader ile kullanıcılar farklı kitaplar indirebilir, açabilir, okuyabilir ve kitaplar içerisinde aramalar gerçekleştirebilirler. Farklı renk temalarına da ev sahipliği yapan kitap okuma programı, oldukça şık bir tasarım ile rakiplerinden ayrılıyor. Kullanıcılar uygulama sayesinde 50.000'den fazla kitaba erişebildikleri gibi bu kitapları da diledikleri zaman indirebilir ve diledikleri zaman da okuyabilirler.

Aquile Reader İndir

Uygulamayı ücretsiz olarak Microsoft Store üzerinden indirebilecek olan Windows kullanıcıları, diledikleri EPUB dosyasını açabilecek ve okuyabilecekler. Uygulama sayesinde kullanıcılar bu e kitapların içerisinde aramalar da yapabilecekler.