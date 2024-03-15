Kullanıcıların kendi planlamasını oluşturabildiği Aralıklı Oruç Takibi, iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz kapsamlı bir sağlık uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Aralıklı Oruç Takibi uygulaması, kilo vermek ve sağlıklı yaşamak isteyen kullanıcılar için geliştirilmiştir. Doğal bir şekilde kilo vermek isteyenler, aralıklı oruca başvurabiliyorlar. İster deneyimli isterseniz de deneyimsiz bir kullanıcı olun, uygulamanın kapsamlı öğretici yöne sayesinde aralıklı oruç takibinde profesyonelleşebilirsiniz.

Bu diyet türüne başlarken, çeşitli fiziksel bilgisilerinizi veri olarak aktarmalı ve planlı bir şekilde yolunuza başlamalısınız. Herkesin kendine özel bir planlamasının olduğu bu ücretsiz uygulamada, her adım sağlıklı ve bilgili bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

iOS cihazlar için Aralıklı Oruç Takibi uygulaması, sadece kullanıcılara oruç takvimi hazırlamıyor, aynı zamanda çeşitli makaleleri ve bilgileri de ücretsiz olarak sunuyor. Bu sayede kullanıcıların hem bilgileri artıyor hem de orucunu daha iyi bir şekilide gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, oruç planlamanız süresince çeşitli bildirimler alacak ve her konu hakkında anında bilgilendirileceksiniz. Bu sayede süreç hakkında unutkanlık yaşama ihtimaliniz en aza inecektir.

Aralıklı Oruç Neden Yapılır?

Aralıklı Oruç, vücudunuzdaki yağ deponuzu kullanır ve en hızlı şekilde yağ yakmanıza olanak tanır. Kilo vermenin ve formda kalmanın en doğal yolu olarak görülen bu oruç programı, insanlara gün içerisinde daha aktif hissettirir. Tabii sadece bedensel fonksiyonlarınızı geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda zihinsel işlevinizi de geliştirir.

Bu oruç programı sayesinde egzersiz ve diyet olmadan kilo verebilirsiniz. Tek yapmanız gereken kendi kilonuza ve bedensel özelliklerinize göre bir program oluşturmak ve buna uymaktır. Ayrıca, aralıklı oruç sayesinde kilo vermenin yanı sıra büyüme hormonunuzu da artırabilirsiniz.

Aralıklı Oruç Takibi İndir

Kapsamlı bir sağlık uygulaması olarak karşımıza çıkan Aralıklı Oruç Takibi'ni indirerek, siz de kilo verebilir, daha sağlıklı yaşayabilir veya kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz.