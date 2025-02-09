Arctic Motel Simulator, kış temalı yapısıyla ön plana çıkan bir motel işletme simülasyonudur.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kuzey Kutbu'nda bir motel sahibi olduğunuz Arctic Motel Simulator, hem işletmenizi hem de yaşamınızı kontrol ettiğiniz bir simülasyon oyunudur. 8 farklı oda tipini misafirlere sunduğunuz bu oyunda, her oda tipinin kendine özgü avantajları bulunmaktadır.

Kış temalı yapısıyla ön plana çıkan Arctic Motel Simulator, içerisinde sadece kış temasını barındırmamaktadır. Aynı zamanda dört mevsimin hava durumunu simüle ediyor ve odaların nemini, sıcaklığını hava durumuna göre ayarlıyorsunuz.

Kışın oda sıcaklıklarını yönetin, yaz sıcağındaki nem dengesini iyi ayarlayın ve kiralanabilir diğer kulübelerin inşasını en iyi şekilde gerçekleştirin. Oyun içerisinde sadece eskimo kulübeleri değil, aynı zamanda ilkbahar ve yaz mevsiminde kiralanabilir olan karavanlar da bulunmaktadır.

Arctic Motel Simulator İndir

Arctic Motel Simulator oyununda, sadece konaklamadan para kazanmayacaksınız. İşletmenizde bulunan Arktik mutfak ve Arktik ürünlerini satan mağazanız size çok fazla para kazandırabilir. Ayrıca, çamaşırhaneler ve diğer hizmetlerden ekstra gelir elde edebilirsiniz.

Motel işletmenizin bulunduğu alanın ilkel bir yerde olduğunu unutmayın. Bu alan içerisinde avlanabilir ve çeşitli aktiviteler yapabilirsiniz. Siz de Arctic Motel Simulator indirin ve hem işletme hem de yaşam simülatörünü deneyimleyin!

Arctic Motel Simulator Sistem Gereksinimleri