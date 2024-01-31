Arms Trade Tycoon: Tanks, kendi tank yapım şirketinizi kurabileceğiniz bir simülasyon oyunudur. Şirketinizi kurun, yönetin ve muhteşem tanklar üretin!

Berkcan Aktürk - 46 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Arms Trade Tycoon: Tanks, oyunculara kapsamlı bir tank oluşturma ve satma simülasyonu sunuyor. Sizi dünya çapında bir silah şirketinin başına geçiren bu oyunda, tanklar oluşturun ve satın. Tanklarınızı hem yaparken hem de satarken dünya savaşlarının gidişatına yön vereceksiniz. Neredeyse verdiğiniz her karar şirketinize direkt olarak etki edecek. Bu nedenle doğru kararlar vermeli, şirketinizi büyütmeli ve gerçek bir tank tasarımcısı olduğunuzu kanıtlamalısınız.

Kapsamlı özelleştirme sistemi sayesinde dünyaca ünlü tank modellerini tekrardan tasarlayın ve kendi tasarımlarınızı oluşturun. Sadece dış aksamını değil, performansına da önem gösterin.

Tanklarınızın karşılaşabileceği zorlukları göz önüne alarak gerekli modifikasyonları yapmalısınız. Her bir tank için ince ayarlamalarınızı yapın ve dünyada eşi benzeri olmayan eserler ortaya çıkarın.

Arms Trade Tycoon: Tanks İndir

Arms Trade Tycoon: Tanks'da, oluşturduğunuz tüm tankların savaş performansını görüntüleyebilirsiniz. Tarihsel çatışmalarda ve dünya savaşlarında tankınızın ne kadar iyi olduğunu görmek ve sorunları çözmek için savaş alanlarını ziyaret edebilirsiniz.

Sadece tank yapmakla kalmayıp, şirketinizdeki personele kadar yönetmelisiniz. Bina yükseltmelerinden yeni ticari anlaşmalara, tank yapımından işçilerinize kadar her şeyle ilgilenin. Siz de kendinize bir tank şirketi kurmak ve yönetmek istiyorsanız, Arms Trade Tycoon: Tanks indirebilirsiniz.

Arms Trade Tycoon: Tanks Sistem Gereksinimleri