Uzaydaki görevleri yerine getiren gemi, beklenmedik bir uzaylı saldırısına uğruyor. ARTIFICIAL oyununda, gemideki bulmacaları çözün, kullanılabilir atıkları tüketin ve hayatta kalmaya çalışın.

Berkcan Aktürk - 51 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Half-Life serilerine benzer bir yapı üzerine kurulu olan ARTIFICIAL, fizik tabanlı bulmaca oyunları arasında yerini alıyor. Karanlık ve bir o kadar karmaşık olan atmosfer içerisinde bulmacaları çözmeye çalışın, çevrenizdeki eşyalarla etkileşime girin ve hayatta kalmaya çalışın.

Bir yeraltı kolonisinde olduğunuzu unutmamalısınız. Zorlu bir operasyon içerisinde olan bu uzay gemisi, uzaylılar tarafından ele geçirilir ve hikayemiz değişik bir yapıda devam eder. Gemiyi uzaylılar bastığı için çok gizli hareket etmeli ve kullanılabilir atıkları bularak hayatta kalmaya çalışmalısınız.

ARTIFICIAL İndir

Gemide birileri hayatta kalmış olabilir Gizli üs içerisinde hayatta kalanların yerini bulmak için karşılaştığınız tüm bulmacaları fizik tabanlı sistemle çözmelisiniz. Eğlenceli yapıda olan bu bulmacalar, oyuncuları her ne kadar zorlasa da bu tür oyunlardan beklediğimiz de zaten tam olarak bu zorlu yapılardır.

2024 yılı içerisinde çıkış yapması planlanan ARTIFICIAL'ı indirin ve siz de 3-5 saat arası süren bu karanlık hikayeye adım atın.

ARTIFICIAL Sistem Gereksinimleri