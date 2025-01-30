Assetto Corsa EVO
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 96.68 GB
- Üretici Kunos Simulazioni
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Assetto Corsa EVO'yu indirerek motor sporlarının farklı dönemlerinden araçlarla gerçekçi bir yarış deneyimi yaşayın!
Assetto Corsa EVO, KUNOS Simulazioni tarafından geliştirilmiş ve 505 Games tarafından yayımlanmış bir yarış simülasyon oyunudur. 16 Ocak 2025'te piyasaya sürülen bu oyun, serinin önceki yapımlarının üzerine eklemeler yaparak daha da gelişmiş bir deneyim sunuyor. Assetto Corsa EVO motor sporlarının farklı dönemlerinden araçları ve pistleri içermekte olup, fotogerçekçi grafik motoru sayesinde asfaltın farklı hava koşullarındaki davranışlarını titizlikle simüle edebiliyor.
Assetto Corsa EVO, tek oyunculu ve çok oyunculu modları desteklemektedir. Tek oyunculu modda alıştırma, hızlı yarış ve Sürücülük Akademisi gibi seçenekler bulunurken, özel etkinlikler kapsamında test sürüşü gibi modlar da mevcuttur. Erken erişim aşamasında sunulan pistler arasında Brands Hatch, Mount Panorama, Suzuka, Imola ve Laguna Seca gibi ünlü yarış pistleri yer almaktadır.
Yıllar sonra gelen Assetto Corsa EVO biraz problemli bir çıkışa imza attı. Erken erişim olarak çıkış yapan Assetto Corsa EVO eminiz ki ilerleyen yıllar içerisinde hak ettiği yere gelecektir ancak şu an için yetersiz içerik ve optimizasyon sorunları ile oyuncuları biraz üzmüş gibi gözüküyor.
Assetto Corsa EVO İndir
Gerçekçi yarış deneyimini yaşamak için Assetto Corsa EVO indir ve pistlerin tozunu attır!
Assetto Corsa EVO Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel i7 8700k / AMD 1500X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: GTX 1070, RX 580
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
Çok daha gelişmiş sürüş dinamikleri
Gelecek vadeden bir yapım
Gerçekten ayırt edilmesi zor grafikler
Gelişmeye ve büyümeye devam edecek bir yapım
Türkçe dil desteği olmaması
Optimizasyon sıkıntıları mevzut
Erken erişimdeki araç ve içerik sayısı hayli az