Assetto Corsa EVO'yu indirerek motor sporlarının farklı dönemlerinden araçlarla gerçekçi bir yarış deneyimi yaşayın!

Kemal Tavus - 28 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Assetto Corsa EVO, KUNOS Simulazioni tarafından geliştirilmiş ve 505 Games tarafından yayımlanmış bir yarış simülasyon oyunudur. 16 Ocak 2025'te piyasaya sürülen bu oyun, serinin önceki yapımlarının üzerine eklemeler yaparak daha da gelişmiş bir deneyim sunuyor. Assetto Corsa EVO motor sporlarının farklı dönemlerinden araçları ve pistleri içermekte olup, fotogerçekçi grafik motoru sayesinde asfaltın farklı hava koşullarındaki davranışlarını titizlikle simüle edebiliyor.

Assetto Corsa EVO, tek oyunculu ve çok oyunculu modları desteklemektedir. Tek oyunculu modda alıştırma, hızlı yarış ve Sürücülük Akademisi gibi seçenekler bulunurken, özel etkinlikler kapsamında test sürüşü gibi modlar da mevcuttur. Erken erişim aşamasında sunulan pistler arasında Brands Hatch, Mount Panorama, Suzuka, Imola ve Laguna Seca gibi ünlü yarış pistleri yer almaktadır.

Yıllar sonra gelen Assetto Corsa EVO biraz problemli bir çıkışa imza attı. Erken erişim olarak çıkış yapan Assetto Corsa EVO eminiz ki ilerleyen yıllar içerisinde hak ettiği yere gelecektir ancak şu an için yetersiz içerik ve optimizasyon sorunları ile oyuncuları biraz üzmüş gibi gözüküyor.

Assetto Corsa EVO İndir

Gerçekçi yarış deneyimini yaşamak için Assetto Corsa EVO indir ve pistlerin tozunu attır!

Assetto Corsa EVO Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel i7 8700k / AMD 1500X

: Intel i7 8700k / AMD 1500X Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : GTX 1070, RX 580

: GTX 1070, RX 580 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 100 GB kullanılabilir alan