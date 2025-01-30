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Assetto Corsa EVO

Assetto Corsa EVO

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  • Lisans
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 96.68 GB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Kunos Simulazioni
  • İndir

Assetto Corsa EVO'yu indirerek motor sporlarının farklı dönemlerinden araçlarla gerçekçi bir yarış deneyimi yaşayın!

Kemal Tavus
Kemal Tavus -

Assetto Corsa EVO, KUNOS Simulazioni tarafından geliştirilmiş ve 505 Games tarafından yayımlanmış bir yarış simülasyon oyunudur. 16 Ocak 2025'te piyasaya sürülen bu oyun, serinin önceki yapımlarının üzerine eklemeler yaparak daha da gelişmiş bir deneyim sunuyor. Assetto Corsa EVO motor sporlarının farklı dönemlerinden araçları ve pistleri içermekte olup, fotogerçekçi grafik motoru sayesinde asfaltın farklı hava koşullarındaki davranışlarını titizlikle simüle edebiliyor.

Assetto Corsa EVO, tek oyunculu ve çok oyunculu modları desteklemektedir. Tek oyunculu modda alıştırma, hızlı yarış ve Sürücülük Akademisi gibi seçenekler bulunurken, özel etkinlikler kapsamında test sürüşü gibi modlar da mevcuttur. Erken erişim aşamasında sunulan pistler arasında Brands Hatch, Mount Panorama, Suzuka, Imola ve Laguna Seca gibi ünlü yarış pistleri yer almaktadır.

Yıllar sonra gelen Assetto Corsa EVO biraz problemli bir çıkışa imza attı. Erken erişim olarak çıkış yapan Assetto Corsa EVO eminiz ki ilerleyen yıllar içerisinde hak ettiği yere gelecektir ancak şu an için yetersiz içerik ve optimizasyon sorunları ile oyuncuları biraz üzmüş gibi gözüküyor.

Assetto Corsa EVO İndir

Gerçekçi yarış deneyimini yaşamak için Assetto Corsa EVO indir ve pistlerin tozunu attır!

Assetto Corsa EVO Sistem Gereksinimleri

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
  • İşlemci: Intel i7 8700k / AMD 1500X
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: GTX 1070, RX 580
  • DirectX: Sürüm 12
  • : Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
ARTILAR

Çok daha gelişmiş sürüş dinamikleri

Gelecek vadeden bir yapım

Gerçekten ayırt edilmesi zor grafikler

Gelişmeye ve büyümeye devam edecek bir yapım

EKSİLER

Türkçe dil desteği olmaması

Optimizasyon sıkıntıları mevzut

Erken erişimdeki araç ve içerik sayısı hayli az