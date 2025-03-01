Astrometica, uzayın derinliklerinde hayatta kalma ve üs inşa etme deneyimi sunuyor. Hemen indirerek kozmik gizemleri keşfedin ve kendi uzay üssünüzü kurun!

Kemal Tavus - 26 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

BeryMery tarafından geliştirilen ve RockGame S.A. tarafından yayınlanan Astrometica, 10 Aralık 2024'te erken erişim olarak piyasaya sürülen bir uzay keşfi ve üs kurma hayatta kalma oyunudur. Bu oyunda bir maden uzay istasyonunda meydana gelen patlama sonrası, oyuncuların kendilerini uzayın sonsuz boşluğunda hayatta kalma mücadelesi içinde bulmalarını konu alınıyor. Bu zorlu yolculukta, gelişmiş teknolojileri kullanarak kaynak toplamak, üsler inşa etmek ve kozmik sırları ortaya çıkarmak temel hedefler arasında yer alıyor.

Astrometica, oyunculara geniş bir uzay ortamında serbestçe dolaşma imkanı tanır. Asteroit kuşakları, gizemli kozmik anomaliler ve terkedilmiş uzay istasyonları gibi çeşitli bölgeleri keşfederek, değerli kaynaklar ve kayıp teknolojiler bulabilirsiniz. Bu keşifler sırasında hayatta kalmak için gerekli olan malzemeleri toplamanız ve yeni araçlar üretmeniz gerekiyor.

Üs kurma mekaniği oyunun önemli bir parçasını oluşturuyor. Modüler yapılar inşa ederek güvenli bölgeler, araştırma tesisleri veya kaynak toplama noktaları oluşturabilirsiniz.

Astrometica İndir

Bir an önce Astrometica indirin ve bu uçsuz bucaksız üs kurma deneyimini tecrübe edin.

Astrometica Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i3 4XXX series / AMD Ryzen 3 2.6ghz+

: Intel Core i3 4XXX series / AMD Ryzen 3 2.6ghz+ Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GTX 1660 Ti

: Nvidia GTX 1660 Ti DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama: 8 GB kullanılabilir alan